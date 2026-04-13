La Cofradía San Martiño de O Grove celebra su centenario con libros, vídeos y charlas divulgativas

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove organizará a lo largo de este año diferentes iniciativas para celebrar su centenario. Entre las primeras concretadas están la elaboración de libros y un vídeo divulgativo sobre su historia desde los orígenes.

Además de conmemorar tan importante efeméride, el objetivo es recopilar toda la información de su historia para conservarla y poner en valor el mundo del mar, a sus profesionales y el papel de la mujer y para ello también habrá conferencias, charlas en los colegios...

También van a crear unas audioguías destinadas a vecinos y turistas con el fin de divulgar el conocimiento sobre lo que es la lonja y cómo funciona, lo que supone una institución como la cofradía, poner en valor el trabajo de los marineros y mariscadoras y detallar el patrimonio marítimo, como los tipos de embarcaciones mecas.

Otra imagen histórica del vínculo de O Grove con el mar. / Cofradía San Martiño de O Grove

Así lo indica la patrona mayor, Mari Carmen Besada, en un comunicado en el que también da cuenta de que han recibido una subvención de 67.601 euros a través del GALP Ría de Arousa para dar continuidad en este año al proyecto «O Grove é Mar».

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Empezó el año pasado y actualmente está ofreciendo un curso de cestería mariñeira en el que participan 12 personas. Empezó en febrero y acabará el 27 de este mes. La ayuda está cofinanciada en un 70% por el fondo europeo FEMPA y en un 30% por la Consellería do Mar.