Primeros actos conmemorativos
La Cofradía San Martiño de O Grove celebra su centenario con libros, vídeos y charlas divulgativas
La entidad grovense también creará audioguías para vecinos y turistas sobre la lonja, las profesiones del mar o la tipología de las embarcaciones
La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove organizará a lo largo de este año diferentes iniciativas para celebrar su centenario. Entre las primeras concretadas están la elaboración de libros y un vídeo divulgativo sobre su historia desde los orígenes.
Además de conmemorar tan importante efeméride, el objetivo es recopilar toda la información de su historia para conservarla y poner en valor el mundo del mar, a sus profesionales y el papel de la mujer y para ello también habrá conferencias, charlas en los colegios...
También van a crear unas audioguías destinadas a vecinos y turistas con el fin de divulgar el conocimiento sobre lo que es la lonja y cómo funciona, lo que supone una institución como la cofradía, poner en valor el trabajo de los marineros y mariscadoras y detallar el patrimonio marítimo, como los tipos de embarcaciones mecas.
Así lo indica la patrona mayor, Mari Carmen Besada, en un comunicado en el que también da cuenta de que han recibido una subvención de 67.601 euros a través del GALP Ría de Arousa para dar continuidad en este año al proyecto «O Grove é Mar».
Empezó el año pasado y actualmente está ofreciendo un curso de cestería mariñeira en el que participan 12 personas. Empezó en febrero y acabará el 27 de este mes. La ayuda está cofinanciada en un 70% por el fondo europeo FEMPA y en un 30% por la Consellería do Mar.
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