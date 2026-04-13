Formación
Camiños do Coñecemento abre el plazo de matrícula
El ciclo «Camiños do Coñecemento» abrirá mañana el plazo de inscripción para una nueva edición de este programa formativo dirigido a mayores de 50 años de O Salnés. Organizado por el Concello de Vilagarcía y la Universidade de Santiago, ofertará 100 plazas gratuitas para asistir a seis seminarios que se celebrarán entre la última semana de abril y la primera de mayo. El programa abordará el conocimiento de la Colegiata del Sar, bajo la formación de Dolores Barral.El ciclo «Camiños do Coñecemento» abrirá mañana el plazo de inscripción para una nueva edición de este programa formativo dirigido a mayores de 50 años de O Salnés. Organizado por el Concello de Vilagarcía y la Universidade de Santiago, ofertará 100 plazas gratuitas para asistir a seis seminarios que se celebrarán entre la última semana de abril y la primera de mayo. El programa abordará el conocimiento de la Colegiata del Sar, bajo la formación de Dolores Barral.
El 4 y 5 de mayo, el profesor Álvaro Dosil dirigirá un seminario sobre uso del móvil y Julio Novoa explicará lo relacionado a la radiación aplicada a la salud. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de abril en el Registro o a través de la sede electrónica municipal. Se atenderán por orden de llegada. nEl 4 y 5 de mayo, el profesor Álvaro Dosil dirigirá un seminario sobre el uso del móvil y Julio Novoa será el encargado de explicar lo relacionado a la radiación aplicada a la salud. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de abril en el Registro General o a través de la sede electrónica municipal, y se atenderán por orden de llegada.
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