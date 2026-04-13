Camiños do Coñecemento abre matrícula para mayores de 50 años

El ciclo «Camiños do Coñecemento» abrirá mañana el plazo de inscripción para una nueva edición de este programa formativo dirigido a mayores de 50 años de O Salnés. Organizado por el Concello de Vilagarcía y la Universidade de Santiago, ofertará 100 plazas gratuitas para asistir a seis seminarios que se celebrarán entre la última semana de abril y la primera de mayo. El programa abordará el conocimiento de la Colegiata del Sar, bajo la formación de Dolores Barral.

El 4 y 5 de mayo, el profesor Álvaro Dosil dirigirá un seminario sobre el uso del móvil y Julio Novoa será el encargado de explicar lo relacionado a la radiación aplicada a la salud. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de abril en el Registro General o a través de la sede electrónica municipal, y se atenderán por orden de llegada.