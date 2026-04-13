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Cambados ofrece un curso gratuito de lengua de signos

Hay vario niveles, fechas y horarios

Lengua de signos.

Lengua de signos.

Lucía Romero

Cambados

La Concellería de Servizos Sociais de Cambados ofrece un curso de lengu de signos que será impartido por la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia y en varios niveles. Es gratuito, pero es necesario inscribirse previamente. La concejala Regina Núñez explica que la iniciativa forma parte de la política de atención a la diversidad funcional y que los interesados pueden anotarse en el correo sscambados@cambados.es o en el teléfono 986520510.

El programa consiste en un curso de nivel básico de usuario A.1.1. de 30 horas repartidas en diez sesiones con dos horarios. El de 18:30 a 21:30 horas se impartirá los jueves desde esta semana y hasta el 2 de junio, y el de las 10:00 a 13:00 horas se ofrecerá del 25 de mayo al 2 de junio, los lunes y martes. En el mes de octubre habrá uno de nivel más avanzado, de A.1.2., que tendrá lugar del 8 de ese mes hasta el 10 de diciembre, de 18.30 a 21.30 horas.

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