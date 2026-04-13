Reconocimiento
Baltasar Garzón refuerza en Vilagarcía el homenaje a Luís Pando
El exjuez participará este sábado en los Juzgados en un acto de memoria democrática en recuerdo del magistrado ejecutado en 1936
La presencia de Baltasar Garzón dará especial relieve este sábado, a las 12.00 horas, al acto de homenaje a Luís Pando Rivero en el edificio de los Juzgados de Vilagarcía. El magistrado, una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática, intervendrá en una ceremonia que recordará al juez ejecutado en 1936 por mantenerse fiel a la legalidad constitucional.
El acto servirá para descubrir una placa en su honor y reunir a destacadas personalidades del ámbito judicial e institucional, entre ellas Dolores Delgado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y representantes de la familia de Pando y del Concello. El reconocimiento surge como iniciativa de Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica y O Faiado da Memoria de Vilagarcía.