Baltasar Garzón refuerza en Vilagarcía el homenaje a Luís Pando

La presencia de Baltasar Garzón dará especial relieve este sábado, a las 12.00 horas, al acto de homenaje a Luís Pando Rivero en el edificio de los Juzgados de Vilagarcía. El magistrado, una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática, intervendrá en una ceremonia que recordará al juez ejecutado en 1936 por mantenerse fiel a la legalidad constitucional.

El acto servirá para descubrir una placa en su honor y reunir a destacadas personalidades del ámbito judicial e institucional, entre ellas Dolores Delgado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y representantes de la familia de Pando y del Concello. El reconocimiento surge como iniciativa de Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica y O Faiado da Memoria de Vilagarcía.