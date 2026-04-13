Aficionados del Compostela provocan incidentes en Vilagarcía

Los aficionados del Compostela de fútbol causaron el pasado domingo diferentes altercados en Vilagarcía de Arousa, obligando a movilizar a la Policía Local y a la Nacional. A primera hora de la tarde, los agentes tuvieron que acudir a Doutor Tourón, pues había seguidores del club santiagués quemando bengalas y alborotando en un establecimiento.

Finalmente, los aficionados fueron escoltados hasta el campo de A Lomba, donde el Compostela jugaba un partido contra el Arosa.

Ya finalizado el encuentro, sobre las 21.00 horas, los dos cuerpos policiales fueron movilizados de nuevo, esta vez a la estación de tren, puesto que Renfe solicitó la expulsión de un grupo de alborotadores, ligados también al Compostela.

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Los agentes los obligaron a salir del vagón. La actitud de estos seguidores podría suponerles una multa, puesto que provocó un retraso de media hora en la salida del convoy.