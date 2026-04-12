Vilaxoán se resigna a otro verano con falta de arena en O Preguntoiro

«La regeneración de la playa no la veremos este año, ni el que viene, ni seguramente el siguiente». El presidente de la asociación de vecinos de Vilaxoán, Cándido Meixide, se muestra desencantado por la falta de avances en la puesta a punto de la playa y del paseo marítimo de O Preguntoiro, uno de los enclaves más emblemáticos de la localidad, pero que un motivo u otro lleva años sumido en la decadencia. «O Preguntoiro está en el limbo administrativo», añade el portavoz vecinal.

La asociación de vecinos lleva años reclamando la regeneración de la playa, afectada por la erosión y la pérdida de arena. El arenal, en el que ondeó la bandera azul no hace tantos años, se ve ahora afeado por la presencia de tapas de registro y canalizaciones de saneamiento a la vista. En su momento, se puso sobre la mesa la posibilidad de habilitar unas pasarelas de madera temporales que mejorasen la estética de la zona mientras no se acomete la compleja (y seguramente muy cara) regeneración, pero esa posibilidad ya se ha aparcado, como admitió en su momento el gobierno municipal.

Las aceras del paseo marítimo están en mal estado. / Noe Parga

«Eso ha quedado parado», lamenta Cándido Meixide, quien, eso sí, solicita al Concello que durante el verano envíe a O Preguntoiro un equipo de salvamento acuático. Este servicio solo es obligatorio en los arenales con bandera azul (en Vilagarcía, el año pasado, fueron los de A Compostela y O Campanario-Bamio), pero el presidente de los vecinos de Vilaxoán recuerda que, a pesar de todo, O Preguntoiro sigue siendo una playa de ambiente familiar y muy concurrida en verano.

Pero todo apunta a que la regeneración va para largo. Costas del Estado anunció en su momento que estarían dispuestos a acometer el proyecto si Portos de Galicia les revertía la titularidad de la parte del arenal que estaba bajo la tutela de la Xunta. Portos ya dio ese paso, aprobando la reversión y remitiendo la documentación a Madrid, pero el asunto permanece desde entonces en punto muerto, de ahí que Meixide haga alusión al «limbo administrativo» en que está inmersa la playa.

La zona sur de la playa es la más afectada por la pérdida de arena. / Noe Parga

El Ayuntamiento de Vilagarcía, por su parte, sí ha movido ficha. Si bien ha aparcado temporalmente las anunciadas pasarelas escalonadas provisionales, ha contratado en cambio un estudio morfodinámico de la zona, para conocer aspectos como la relación entre el oleaje y la pérdida de arena, las características de los fondos, o cómo funcionaron las anteriores regeneraciones acometidas en el arenal, en 2015 y 2019, cuyos buenos resultados se diluyeron pronto debido a la erosión marina.

En último extremo, la finalidad de este estudio es analizar las diferentes alternativas que puedan existir para mejorar la zona de baño, para proponérselas posteriormente a Costas del Estado.

Las actuales pasarelas también necesitan una puesta a punto. / Noe Parga

El paseo marítimo

Los vecinos están igualmente molestos por el mal estado general del paseo marítimo. En enero, el Ayuntamiento instó a Portos de Galicia a reparar la barandilla ornamental y las aceras del paseo, pero este departamento de la Consellería do Mar ya ha autorizado la reversión de ese espacio a Costas (para su posterior desafectación a manos de Ravella), por lo que Cándido Meixide da por hecho que, «Portos contestará que eso ya no es suyo», rehusando así acometer una obra que tampoco será barata.

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Y es que las deficiencias existentes en la zona son muchas: el alumbrado público falla con frecuencia, hay zonas de la barandilla en las que se aprecia el hierro oxidado de la armazón, tramos de aceras reventadas por las raíces de los árboles y el agua se encharca en varios puntos de la calzada. Meixide afirma que los vecinos se ensañan a menudo con la asociación ante la falta de avances. «Nosotros hicimos todo lo que podíamos, pero ahora son los políticos los que tienen la pelota en el tejado».