La reforma de la Casa do Mar de Cambados, pendiente de adaptación al plan portuario

La reforma de la Casa do Mar de Cambados sigue pendiente de concesión de la licencia de obra por parte del Concello, que ha requerido la adaptación de algunas cuestiones al plan especial de ordenación portuaria, que se aprobó recientemente tras más de una década de trámites.

El asunto está tomando su tiempo, pues según el alcalde, Samuel Lago, esta normativa que rige en terrenos de naturaleza portuaria está pendiente de publicación en el directorio de planeamiento urbanístico autonómico.

También según el regidor, las introducciones que debe realizar el Instituto Social de la Marina para adaptar el proyecto al plan son «pequeños detalles» que no desvirtúan el grueso ni supondrían en principio más demora de la necesaria en la tramitación administrativa.

Una vez dado este paso, el Ayuntamiento podría dar luz vez a una obra mil veces prometida desde hace más de un lustro ante el mal estado de las instalaciones y en respuesta a una demanda de esta administración local aún más vieja.

Hace una década que ya se realizaron los primeros intentos sobre todo por el mal estado del bajo, que alberga la sede del club de jubilados. De hecho, esta petición de licencia, anunciada hace ya un año, sería una ampliación de una conseguida anteriormente.

Era para un proyecto que se ha sustituido por otro valorado en unos 800.000 euros y de mayor calado a lo planteado entonces; de renovar el actual tejado y las ventanas, se pasa al conjunto del edificio. Así, también se va a obrar en las fachadas, el acceso principal, los pasillos distribuidores y los espacios del interior, así como en la instalación de saneamiento, fontanería y calefacción y la colocación de un ascensor para que el inmueble recupere las «condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad».

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La necesidad de la obra se contempla en la propia memoria cuando se indica que «como consecuencia del deterioro por el transcurso del tiempo se pretende ejecutar obras de acondicionamiento en el edificio con objeto de devolverle las condiciones mínimas de salubridad, funcionalidad, accesibilidad y mejora energética conforme a la normativa actual».