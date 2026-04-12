La Protectora de Vilagarcía celebra su mercadillo solidario hoy en A Peixería
El dinero recaudado servirá para mejorar la atención que reciben los animales del refugio de Pinar do Rei
La Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa está celebrando este fin de semana un mercadillo solidario en la plaza de A Peixería.
La finalidad de la actividad es recaudar fondos, para mejorar con ese dinero la atención y los cuidados que reciben los perros y gatos del refugio de Pinar do Rei.
En el rastrillo, hay desde libros hasta piezas de ropa o decoración, donados por vecinos y colaboradores precisamente para echar una mano a los fines sociales de la Protectora.
El mercadillo estará abierto este domingo tanto en horario de mañana como de tarde. Así, funcionará hasta las 14.00 horas, y, después de comer, estará abierto de 17.00 a 20.00 horas.
En el cartel promocional de la actividad se señala igualmente que las personas interesadas en realizar una adopción, pueden ponerse en contacto con la Protectora a través del número de teléfono 986 160 110.
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