La Protectora hace un llamamiento a la esterilización y adopción de gatos

La Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa ya cuida en el refugio de Pinar do Rei a casi tantos gatos como perros. En estos momentos, las instalaciones municipales dan cobijo a unos 170 canes y a unos 150 felinos; son cifras muy elevadas, de ahí que desde la entidad hagan un llamamiento a la adopción.

Este es, precisamente, uno de los mensajes que los voluntarios tratan de transmitir con sus mercados solidarios. Durante el fin de semana celebraron el de primavera en la plaza de A Peixería, y además de recaudar unos fondos que les vienen como agua de mayo para atender a los animales, la actividad sirve para echar una semilla en las conciencias.

Por un lado, los voluntarios explican que muchos de los animales que terminan en el refugio después de ser abandonados por sus dueños proceden de camadas indeseadas, pero que podrían prevenirse perfectamente mediante la esterilización. También se hace un llamamiento a la adopción que, en estos momentos, urge más si cabe en el caso de los gatos.

En el rastrillo también se recuerda a los dueños de mascotas la importancia de recoger los excrementos de los perros, de ahí que entre los artículos que se ponen a la venta en una de las zonas más visibles del mercado estén los «pipicanes», situados en una caja junto a los folletos editados en su día por el Concello para una campaña para animar a los ciudadanos a recoger las deposiciones de sus animales en la vía pública.

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Una quincena de voluntarios trabajaron en el mercado, en el que había a la venta desde ropa hasta libros, pasando por discos, bisutería, loza o juguetes. Tampoco faltaban los artículos de la asociación, como las camisetas de algodón con el logotipo del colectivo.