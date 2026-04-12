La plataforma que impulsa experiencias en el rural de O Salnés

Una plataforma en internet, ligada al desarrollo territorial y que garantiza a los proveedores de experiencias de todo tipo de O Salnés la posibilidad de llegar a un mayor número de clientes. Esa es la propuesta que ha puesto encima de la mesa la vilanovesa Susana Oubiña con el objetivo de ayudar a que proyectos asentados en el rural de la comarca puedan salir adelante y lleguen a todos los potenciales clientes. El nombre de la plataforma ya es significativo para delimitar el objetivo, Vamos Rural, y está teniendo una importante presencia en comunidades autónomas como Cantabria, Asturias y país Vasco, comenzando a afianzarse en Galicia.

Oubiña tuvo que emigrar de Vilanova hacia varios puntos de la península y de Europa, pero en 2019 decidió regresar a su localidad natal, regresar a un rural gallego que no siempre cuenta con las oportunidades que se necesitan o que se buscan. Durante estos años apostó por sacar adelante temas de desarrollo turístico, momento en el que «me percaté de que había gente que hacía cosas muy interesantes y que ofrecían un buen producto, con experiencias que triunfarían en otros lugares, pero eran como Picassos encerrados en jaulas, porque les faltaba visualización», explica la vilanovesa.

Fue cuando descubrió la plataforma Vamos Rural que lleva cuatro años haciendo esta acción en Cantabria La iniciativa fue fundada por José Manuel Colsa, un emprendedor con una gran conexión con el mundo rural y una visión clara sobre la necesidad de un cambio en el sector turístico. Tras haber emprendido en diferentes proyectos desde muy joven, Colsa identificó los desafíos que enfrentan muchos pequeños operadores para maximizar sus ingresos y mantener su crecimiento en un entorno cada vez más competitivo. Con el objetivo de construir una alternativa que brindara mayor autonomía y equidad a los pequeños negocios de turismo local, nace Vamos Rural, un proyecto que pone en el centro a los proveedores y promueve una distribución equitativa del valor generado.

Esa propuesta coincidía como un guante con lo que estaba buscando Oubiña y, desde el pasado mes de octubre ya está trabajando con diferentes empresas de la comarca, desde sectores como la hípica hasta la enología, pasando por mariscadoras, con el objetivo de que «sean ellos los que marquen el precio y podamos ayudarles a dar visibilización a esas actividades y experiencias que mucha gente viene buscando, pero que a veces, cuesta que se encuentren precisamente por esa falta de visualización; además, la plataforma tiene para ellos un coste cero, algo que está favoreciendo que se sumen muchos al proyecto».

Insiste en que, a través de la plataforma se pueden vivir experiencias únicas y conectadas con el territorio, cosas que «no se encuentran en otras plataformas, por eso queremos llegar a los proveedores pequeños para que puedan dase a conocer entre los clientes; tenemos el ejemplo de Cantabria o Asturias, muy similares a esta zona y con un gran potencial turístico».

La plataforma está abierta a todo tipo de iniciativas, incluso a la posibilidad de que un grupo de gaiteiros se ofrezcan para ser contratados porque «nuestra principal intención es hacer cosas en el rural y, en Asturias, está funcionando muy bien, por ejemplo, un servicio de alquiler de futbolines y juegos similares para eventos».

En Cantabria, Asturias y País Vasco, donde otras plataformas muestran alrededor de 300 actividades, VamosRural da visibilidad a más de 1.600, gestionadas por cerca de 600 proveedores locales: artesanos, ganaderos, guías de naturaleza, joyeros y pequeños negocios rurales que en muchos casos nunca habían vendido experiencias online.

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En Galicia, Oubiña está incorporando perfiles igualmente diversos: bodegas, productores agroalimentarios, artesanos, iniciativas de turismo activo, bienestar y cultura local. Experiencias ligadas al territorio y con fuerte componente humano. n