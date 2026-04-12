Un motorista huye a gran velocidad tras darle el alto la policía en Vilagarcía
Los agentes analizan imágenes de grabaciones y cotejan los datos de Tráfico para dar con el infractor
En torno a las 21.00 horas de este sábado, una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa detectó una motocicleta con la matrícula supuestamente manipulada. Inmediatamente, le dieron el alto, pero el motorista hizo caso omiso y emprendió la huida.
Los agentes están analizando las imágenes de diferentes grabaciones y cotejando los datos con la Dirección General de Tráfico para dar con el infractor, que en su huida realizó maniobras temerarias, para él y para los demás usuarios de la vía.
De hecho, cuando el motorista ya estaba siendo perseguido por un coche de la Policía Local por el centro de Vilagarcía, dos guardias que estaban realizando una ronda a pie le salieron al paso en la avenida de A Mariña.
Para proteger a los peatones, los agentes bajaron a la calzada y dieron el alto al motorista. Pero este hizo caso omiso una vez más, y realizó una peligrosa maniobra de evasión, que fue grabada por usuarios y que pronto se viralizó en internet.
Posteriormente, el infractor se dirigió hacia el barrio de Os Duráns, y fue allí donde finalmente logró despistar al coche de policía que le seguía, al tratarse de un trazado urbano muy sinuoso, donde la moto sacaba ventaja al turismo.
Pero la Policía Local ya está trabajando para dar con el sospechoso, y para ponerlo a disposición judicial por los hechos, que podrían ser constitutivos de delitos contra la seguridad vial, falsedad documental (por la manipulación de los números de la matrícula) y desobediencia a la autoridad.
Hay que tener en cuenta que la huida se produjo a una hora en la que las calles estaban llenas de gente, por lo que el riesgo de accidente o atropello fue muy elevado.
Otros incidentes
Durante el turno de la madrugada de este domingo, la Policía Local y la Nacional acudieron a la zona TIR para intervenir en un altercado que se produjo en un establecimiento de ocio nocturno debido a un cliente problemático.
Asimismo, los agentes denunciaron a un conductor por alcoholemia en grado penal en la calle Nosa Señora dos Anxos, en el entorno de Carril.
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