Meaño reúne en su certamen a bandas de Barro y Vilatuxe

El hotel-restaurante Quinta de San Amaro acogió ayer sábado en Meaño la presentación del XXXIV Festival de Bandas de Música Populares, cita que reunirá en la tarde del sábado 25 de abril a las formaciones Xuvenil de Barro, Banda de Música de Vilatuxe y la Unión Musical de Meaño.

En el acto de ayer, celebrado zona interior a causa del viento y la fría mañana, presencia y turno de palabra para la presidenta de la Asociación Cultural Unión Musical de Meaño, Olga Pérez Sanmartín, el alcalde Carlos Viéitez y el director de la BUMM Diego Javier Lorente López. Lo hacían posando con el cartel diseñado por la meañesa y estudiante de Bellas Artes, Claudia Fandiño.

El regidor animó a los melómanos a estar presentes esa tarde en Meaño para disfrutar de la música bandística popular. Un festival que, con sus 34 años a cuestas, es reconocido como el decano de su género en Galicia, y que subsiste pese de la extinción de otros.

Por su parte Diego Javier Lorente bosquejó la trayectoria y valía de las dos bandas que se unen ese sábado 25 a la BUMM. "Elegimos contar este año con la Xuvenil de Barro por su cercanía, lo que supondrá arrastrar con ella su público a Meaño, y que está preparando participar este año en el Certame Galego de Bandas de Música, dentro de la sección tercera". "Y a Vilatuxe -agrega-, porque es una banda similar a la nuestra, contando con un centenar de integrantes, y que viene de conseguir un importante galardón en el Ciutat de Valencia".

La Xuvenil de Barro nació en diciembre de 1992 fruto de un grupo de padres y madres de este concello que se organizó como Asociación Cultura e Xuventude de Barro para alumbrar esta formación. Por Barro pasaron diversos directores, entre ellos el trombonista meañés Daniel Portas -a la sazón trombón de la BUMM-, tristemente fallecido hace dos años, razón por la que se mantiene ese vínculo emocional entre Meaño y Barro.

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Por su parte, la Banda de Vilatuxe (Lalín) llega avalada por el primer premio alcanzado en 2025 en la sección primera del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de Valéncia. n