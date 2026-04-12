Hallan muerto a un hombre de Las Palmas en un banco de Rosalía de Castro

Un hombre de 53 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, fue hallado muerto este domingo en un banco de un pequeño parque situado en la calle Rosalía de Castro, en Vilagarcía de Arousa. Todo apunta a que el hombre era un transeúnte, y a que la muerte se debió a causas naturales. Fue una vecina la que alertó a la Policía Local, tras observar que el varón permanecía quieto durante un largo lapso de tiempo.

La Policía Local activó a su vez un amplio dispositivo de emergencias, pero los sanitarios desplazados por el 061 terminarían certificando su fallecimiento.

Motorista huido

En torno a las 21.00 horas de este sábado, una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa detectó una motocicleta con la matrícula supuestamente manipulada. Inmediatamente, le dieron el alto, pero el motorista hizo caso omiso y emprendió la huida.

Los agentes están analizando las imágenes de diferentes grabaciones y cotejando los datos con la Dirección General de Tráfico para dar con el infractor, que en su huida realizó maniobras temerarias, para él y para los demás usuarios de la vía. De hecho, cuando el motorista ya estaba siendo perseguido por un coche de la Policía Local por el centro de Vilagarcía, dos guardias que estaban realizando una ronda a pie le salieron al paso en A Mariña.

Los agentes bajaron a la calzada y dieron el alto al motorista. Pero este hizo caso omiso una vez más, y realizó una peligrosa maniobra de evasión, que fue grabada por usuarios y que pronto se viralizó en internet.

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Posteriormente, el infractor se dirigió hacia el barrio de Os Duráns, y fue allí donde finalmente logró despistar al coche de policía que le seguía, al tratarse de un trazado urbano muy sinuoso, donde la moto sacaba ventaja al turismo. Pero la Policía Local ya está trabajando para dar con el sospechoso.