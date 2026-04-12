El Estado paga por la unión de la cerámica de Pontecesures y Asorey

El arte es la expresión de los pueblos y un garante de su identidad, de su singularidad, por eso, cuando el año pasado Pontecesures decidió celebrar por todo lo alto su centenario no se olvidó de la industria que fue más allá de la actividad económica: Cerámica Celta. Su alianza con algunos de los principales talentos artísticos del siglo XX no fue solo cuestión de marketing, sino de poner en valor la iconografía gallega.

Entre otros, la nómina estuvo compuesta por Castelao, Maside y Francisco Asorey, el escultor que gracias al impulso de sus herederos a través de la asociación, instituciones e investigadores está recuperando el papel relevante que merece en la historia de la escultura gallega y nacional.

Una unión que también es patrimonio relevante de la humanidad y que por ello también se exhibe y valora más allá del Padornelo. Y es que hace no mucho que el Museo Nacional de Artes Decorativas ubicado en Madrid se hizo con un conjunto de piezas nacida de esa colaboración.

Se trata de la obra de 43 centímetros «O tecor» fabricada por la factoría cesureña a partir del modelo del artista de Cambados y de una pareja de bustos de campesinos gallegos de terracota.

Su peculiar cerámica esmaltada y policromada delata a las obras ante el ojo experto y el Ministerio de Cultura se hizo con ellas ejerciendo el tanteo en subasta pública, un derecho que le concede la ley a la administración para comprar un bien de manera preferente antes de su adjudicación definitiva, igualando la oferta más alta. En este caso fue de 1.100 euros, pero tras abonar los gastos, la factura pagada por el erario público ascendió a 1.342 con 11 céntimos de euro.

Y no es el único caso, Un «Tesouro», que fue una de las reproducciones cerámicas más importantes surgidas de esta unión, también se exhibe en el Museo de Bellas Artes de A Coruña. El original, de madera policromada y tamaño real obtuvo una segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924.

Más de 1.200 fotografías

Y es que, a pesar de que casi cae en el olvido, Asorey no deja de despertar admiración y recientemente se ha completado la digitalización de dos de sus esculturas más destacadas, custodiadas precisamente por la institución lucense: «Ofrenda a San Ramón» y «San Francisco», con la que se llevó la primera medalla del mentado e importante certamen en su edición de 1926.

Un trabajo financiado por la Xunta de Galicia y realizado por técnicos del Centro Infográfico Avanzado de Galicia empleando fotogrametría de alta precisión. Se realizaron más de 1.200 fotografías para capturar hasta el más mínimo detalle y crear un gemelo digital de ambas. piezas.

En el caso de la primera, permite ver hasta la estructura interior, revelando incluso la forma y las vetas naturales del tronco a partir del cual el escultor de Cambados talló el cuerpo, así como el travesaño que sostiene la segunda pieza desde la que fue realizada la cabeza.

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Entre sus propósitos, preservar; eternizar una expresión artística identitaria, lo mismo que movía al inquieto Eugenio Escudero con sus cerámicas. La misma inquietud, herramienta de diferentes tiempos.