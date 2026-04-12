Aviso fitopatológico
Aconsejan iniciar los tratamientos del viñedo por el regreso de la lluvia
Los técnicos ya alertaron la semana pasada de la ineficacia de los tratamientos hechos con viento
A.M.
Los técnicos de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro recomiendan a los viticultores iniciar los primeros tratamientos contra el mildiu, ante la previsión de lluvias para los próximos días y el final del periodo de incubación.
En el último boletín fitosanitario, advierten de que las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días, con precipitaciones y episodios ocasionales de calor y humedad, han favorecido un escenario de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad en el viñedo. «Si bien por el momento no se han detectado síntomas de la enfermedad en las parcelas controladas ni se han recibido alertas de otras explotaciones, la aparición de manchas podría producirse de forma inminente en todas las zonas vitivinícolas de la provincia», avisan.
Ante esta situación, el personal técnico recomienda realizar la primera intervención de la campaña contra el mildiu en las parcelas más desarrolladas, teniendo en cuenta especialmente las previsiones de nuevas lluvias para la primera mitad de esta semana.
«Ya se han realizado tratamientos en muchos viñedos, si bien cabe destacar que en algunos casos se llevaron a cabo con viento, lo que reduce la eficacia de las aplicaciones y supone una infracción de la normativa vigente, además de un riesgo para las personas y el medio ambiente», prosiguen desde O Areeiro. De hecho, en estas fincas podría ser necesario repetir las aplicaciones.
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