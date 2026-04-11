Rías Baixas viaja a Estados Unidos para afianzar posiciones en su mayor mercado

Las bodegas de Rías Baixas regresan la próxima semana a Estados Unidos, su principal mercado exterior con mucha diferencia. El Consello Regulador de la denominación de origen ha preparado una misión comercial a dos de las mayores ciudades del Este norteamericano, como son Chicago y Boston. La iniciativa cuenta con el respaldo logístico y económico de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, y se han anotado en la expedición 22 bodegas, además del propio Consello.

Algo menos de la mitad de las exportaciones de vino de Rías Baixas tienen como destino Estados Unidos, de ahí que sea un país al que periódicamente regresan las bodegas, ya sea en viajes particulares o conjuntos, como es este caso. Así, el lunes la expedición estará en la ciudad de Chicago, mientras que el miércoles los actos promocionales serán en Boston.

El área metropolitana de Chicago suma unos 10 millones de habitantes, y es muy importante la presencia de hispanos, lo que puede facilitar la penetración de los productos españoles por afinidad cultural e idiomática. En el caso de Boston, tiene más de cinco millones de habitantes y es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos por su centro financiero. Hay que tener en cuenta que los vinos Rías Baixas ocupan un segmento de precios altos, de ahí que sea una ciudad muy interesante desde el punto de vista comercial.

La delegación gallega viaja este fin de semana hacia Estados Unidos, para poder participar mañana lunes en la primera de las actividades, en Chicago, y estará de vuelta en casa hacia finales de la próxima semana.

Viajes anteriores

Tanto en Chicago, primero, como posteriormente en Boston, técnicos del consejo regulador y de las bodegas participarán en encuentros con periodistas especializados, distribuidores de vinos e importadores. No faltarán las catas comentadas. La finalidad última es afianzar el mercado estadounidense, que resulta clave para Rías Baixas y, en la medida de lo posible, poner los cimientos para un futuro crecimiento. Estos eventos son más importantes aún, si cabe, debido a la gran incertidumbre comercial a la que se han visto abocadas muchas empresas españolas desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

La espada de Damocles de los aranceles, y las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y España son factores que los profesionales del sector siguen de cerca. Aunque en la campaña de 2024, los resultados fueron positivos, hasta el extremo de que las ventas en el gigante norteamericano se aproximaron a los 3 millones de litros (un 13 por ciento más que en la campaña anterior) y generaron un volumen de negocio de 23,5 millones de euros.

El año pasado, vendieron vino en este mercado, en mayor o menor cantidad, 88 bodegas de Rías Baixas, lo que supone casi la mitad del total de las inscritas en el consejo regulador.

Por este motivo, Estados Unidos siempre ocupa un lugar privilegiado en la agenda de promociones externas, tanto de las bodegas como de Rías Baixas, y en épocas recientes habían viajado también a San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Houston, Atlanta o Dallas. En el otoño pasado también estuvieron en la capital del país, Washington, y en Miami, que es una de las ciudades que más vino albariño consume.

Feria Gourmets

Un grupo de bodegas de Rías Baixas estará también presente la próxima semana en la feria Gourmets, que se celebra en Madrid. Con 39 ediciones a sus espaldas, es uno de los eventos más importantes de España para las empresas del sector de la alimentación.

El evento empieza este lunes, y se prolongará hasta el jueves. La Consellería de Medio Rural estará presente en este evento con un stand de 547 metros cuadrados dividido en dos islas en el pabellón 6 del Ifema. Una albergará a diferentes empresas alimentarias, el área institucional y un aula experiencial, además de los túneles de quesos y mieles premiados en las Catas Galegas de 2025. La otra isla acogerá a empresas de bebidas (vinos con Denominación de Origen y licores con Indicación Geográfica), así como el túnel de vinos y licores premiados en las Catas Galegas del año pasado.

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En total, participarán 30 empresas agroalimentarias gallegas, que recibirán diferentes sellos de calidad distintivos (denominación de origen, indicación geográfica protegida, productos artesanales o ecológicos). En la sala de experiencias, se han programado varias actividades como demostraciones culinarias y catas comentadas, en el que colaborarán miembros de los consejos reguladores de Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, Mel de Galicia, Ternera Gallega, Vaca e Boi galegos, Castaña de Galicia, Pataca de Galicia, Pan de Cea, Ribeiro, Monterrei, Valdeorras, Rías Baixas y Ribeira Sacra.