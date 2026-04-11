El «Réquiem» que resonó en A Illa

Ha sido el primer acto del programa «Abril, libros mil» y ha servido para dar a conocer el poemario de Eugénio Outeiro, profesor de portugués en la Escola de Idiomas de Lugo pero oriundo de A Illa. Las dependencias del centro de Interpretación da Conserva fueron testigos privilegiados de la presentación de «Réquiem» una obra que se basa en otra obra, «Papel de estraza», escrita por Juan Luciano Otero Besada y padre del autor.

En «Papel de Estraza» se narra lo que les ocurrió a aquel grupo de jóvenes socialistas que, en plena efervescencia de octubre de 1934, decidió proclamar la independencia de A Illa, muchos de los cuales, acabarían siendo represaliados por los golpistas dos años después. Es a ellos a quien Eugénio Outeiro les dedica el «Réquiem» que impresionó al jurado del premio Johan Carballeira y que va a ser publicado por la editorial Xerais. En el acto de presentación del poemario estuvieron presentes el padre del autor y escritor de «Papel de Estraza», y el cineasta Marcos Nine, flamante ganador de su noveno Mestre Mateo por «Historias de Aquí». n