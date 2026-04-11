La Policía Local retira ocho coches del mercado

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa retiró ayer con la grúa municipal ocho vehículos que estaban estacionados en espacios reservados para la celebración del mercado ambulante de los sábados. Desde la policía se recuerda que las calles habitualmente ocupadas por los puestos de venta ambulante están señalizadas con las señales R-307 que prohíben la parada y estacionamiento con la leyenda «Martes y sábados hasta las 17.00 horas». Una vez finalizado el mercado, las vías permanecen todavía cerradas al tráfico durante un tiempo y restringidas al estacionamiento por necesidades de la empresa concesionaria del servicio de limpieza.

La grúa municipal de Vilagarcía retira cada año más de 200 vehículos aparcados en las inmediaciones de la plaza de abastos. En esa zona hay puntos donde sí está permitido dejar el coche, pero hay que acordarse de quitarlo antes de la llegada de los vendedores ambulantes, los martes y los sábados por la mañana; y en muchos casos los conductores se despistan y no los sacan a tiempo, por lo que actúa la grúa.

Según la memoria de 2024 de la Policía Local, la grúa retiró ese año 695 vehículos por diversos motivos, y casi un tercio de los mismos estaban aparcados en el entorno del mercado fuera de las horas permitidas. El mes con mayor número de infracciones fue el de agosto (50), seguido de los de diciembre y junio, con unas 25 retiradas en cada caso.

Hay que tener en cuenta que aunque los mercadillos de Vilagarcía se celebran habitualmente los martes y los sábados, pueden adelantarse al lunes o al viernes por la coincidencia con días festivos. En esos casos, lo que hace la Policía Local es colocar con antelación suficiente carteles y avisos en la zona para que los conductores recuerden quitar su coche a tiempo.

Falsa alarma por un coche

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Poco antes de las 2 de la tarde de este sábado, la Policía Local de Vilagarcía y los demás efectivos y equipos de emergencias de la ciudad, entre ellos los Bombeiros, la Policía Nacional y el Servicio Municipal de Emerxencias, se desplazaron a la calle García Lorca, puesto que los vecinos alertaron de la presencia de un vehículo aparcado que desprendía una gran cantidad de humo.Los alertantes temían que se tratase de un vehículo eléctrico a punto de quemarse. Después se comprobó que se trataba de una fuga de líquido de un conducto de refrigeración que caía sobre un elemento del motor que estaba a elevada temperatura, pero sin riesgo de incendio.