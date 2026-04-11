La Mancomunidade pone en marcha sus cargadores para bicis
Las cajas se encuentran en puntos céntricos | En Vilagarcía está en O Cavadelo
A.M.
La Mancomunidade do Salnés ha puesto en marcha su red de cargadores públicos para bicicletas eléctricas, que se ha financiado con los Next Generation gestionados a través del Ministerio de Industria y Turismo. Así, se han instalado siete puntos de recarga en puntos estratégicos de Meis, Meaño, Ribadumia, Cambados, Vilanova y Vilagarcía.
En el caso de Meis, la estación se encuentra en la plaza de España; en Meaño, está en la plaza nueva de Dena; en Ribadumia y Cambados se encuentran en la casa consistorial; en Vilagarcía, la ubicación elegida por el Concello fue O Cavadelo; y Vilanova optó por instalarla junto al Concello. El presidente de la Mancomunidade, David Castro, destacó que, «esta actuación responde a una apuesta clara por un modelo de movilidad más sostenible y adaptado a las nuevas formas de viajar».
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