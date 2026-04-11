La Mancomunidade pone en marcha sus cargadores para bicis

La Mancomunidade do Salnés ha puesto en marcha su red de cargadores públicos para bicicletas eléctricas, que se ha financiado con los Next Generation gestionados a través del Ministerio de Industria y Turismo. Así, se han instalado siete puntos de recarga en puntos estratégicos de Meis, Meaño, Ribadumia, Cambados, Vilanova y Vilagarcía.

En el caso de Meis, la estación se encuentra en la plaza de España; en Meaño, está en la plaza nueva de Dena; en Ribadumia y Cambados se encuentran en la casa consistorial; en Vilagarcía, la ubicación elegida por el Concello fue O Cavadelo; y Vilanova optó por instalarla junto al Concello. El presidente de la Mancomunidade, David Castro, destacó que, «esta actuación responde a una apuesta clara por un modelo de movilidad más sostenible y adaptado a las nuevas formas de viajar».