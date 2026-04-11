El «making of» del bollo de Paradela

El bollo gigante de Paradela es una de las imágenes más emblemáticas de la Pascua arousana. Este domingo saldrá de nuevo en procesión desde la panadería de la localidad hasta el Campo da Boca, en Vilanoviña, y después será degustado por los asistentes a una de las romerías más populares de la comarca. La ración también consta de churrasco y una botella de medio litro de vino albariño, y cuesta 12 euros.

La comisión de fiestas lleva meses trabajando en el programa de este fin de semana. Y aún así, los últimos días están siendo para ellos de mucho trajín para todos sus miembros. Descanso están teniendo poco, pero a cambio pueden estar satisfechos con el transcurso de una fiesta que el viernes por la noche atrajo a una multitud deseosa de ver el espectáculo de la nueva temporada de la orquesta Panorama.

Y, tras una noche muy larga, y sin casi tiempo para echar una cabezada, la comisión volvió a reunirse a media tarde de este sábadoi en la panadería Paradela, que es donde siempre se ha cocido el bollo, desde 1992. Sobre un gran molde de 2,20 metros de ancho, y cinco de largo, decenas de manos prepararon la masa y adornaron el dulce gigante con miles de huevos (se calcula que unos 6.000), donados por vecinos tanto de Paradela como de las parroquias limítrofes durante los últimos días.

Un momento de la preparación de la masa. | FDV

Los ingredientes eran unos 120 kilos de harina, entre 4 y 5 de manteca, agua y más de 6.000 huevos. Poco después de las cuatro de la tarde los miembros de la comisión de fiestas y los voluntarios empezaron a amasar y, después, a colocar sobre el pan los huevos, uno a uno. Como es tradicional, se dejaron unos cuantos blancos para dibujar una cruz cristiana en la parte superior del bollo.

Después, la preparación fue al horno, donde estuvo cociéndose hasta medianoche. El bollo es tan grande que no cabe entero en el horno, de ahí que haya que meterlo en dos veces. La primera se cuece durante unas dos horas y media, y la segunda necesita un poco menos, unas dos horas, pues el horno ya está muy caliente.

Es todo un ritual (y una pequeña fiesta) en el que participan con gusto numerosos vecinos de todas las edad. Ya este domingo, temprano, los voluntarios de Protección Civil de Meis acudirán a la panadería para ayudar a sacar el bollo y a cargarlo en el remolque del tractor en el cual recorrerá el campo de fiestas junto a la imagen de San Gregorio.

El bollo permanecerá expuesto durante la misa central de la jornada, que se celebra bajo una carpa, en la arboleda.

La comida está prevista para las dos de la tarde, pero aquellos que quieran comprar una ración de comida deben estar pendientes para no quedar muy atrás en las colas que suelen formarse justo después de la misa. Los más previsores incluso tendrán la oportunidad de sacar antes los tiques.

Otros, llevan todo el rancho de casa, y comen sobre las mesas de piedra existentes en el merendero. Porque la de San Gregorio es una fiesta pensada para echar todo el día allí. Por eso, hay animación musical a las horas centrales de la jornada, y por la tarde hay también entretenimientos para los niños y más música. La comisión que preside Fernando Silva desde hace tres décadas ha preparado una jornada llena de actividades para que nadie se aburra ni un instante.

Programa del domingo

Hoy es el día grande de la fiesta de San Gregorio en Vilanoviña, junto a la carretera de Vilagarcía a Pontevedra. La jornada empieza a las 12.30 del mediodía con la llegada al Campo da Boca del gigantesco bollo pascual, que estará acompañado por la banda de A Vertula.

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A la 1 de la tarde es la misa campestre cantada por el coro parroquial de Santa María de Paradela. Después saldrá la procesión hasta el cruceiro y, una vez terminada esta, será cuando comience la degustación de churrasco, el bollo y el vino albariño. A las 14.30 horas actuará la banda de A Vertula; a las 3 de la tarde, el dúo Galán; a partir de las 16.30 horas, lo hará el dúo Marema; y la jornada finalizará a partir de las 20.30 de la tarde con la actuación del grupo folk Lume na Lareira, llegado desde Estrada.