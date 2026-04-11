Casares ensalza la gestión de Varela para captar fondos europeos para mejorar las infraestructuras deportivas de Vilagarcía

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el eurodiputado socialista Nicolás González Casares visitaron este viernes el complejo deportivo de Fontecarmoa, donde el gobierno local impulsa un ambicioso proceso de modernización y ampliación de instalaciones. La actuación engloba la reforma ya finalizada del pabellón Sara Gómez y las obras en marcha de ampliación de la piscina municipal Celestino Brianes, dentro de una inversión global de 5 millones de euros.

Según destacó González Casares, estos proyectos ejemplifican la capacidad del ejecutivo local para aprovechar los fondos comunitarios y convertirlos en mejoras tangibles para la ciudadanía. El eurodiputado subrayó que se trata de inversiones estratégicas que «ayudan a mejorar el bienestar de la ciudadanía» y puso como ejemplo el «buen hacer del gobierno local» para dotar a Vilagarcía de «unas fantásticas instalaciones».

El regidor vilagarciano incidió, por su parte, en la relevancia de los recursos europeos para «transformar, modernizar y ampliar las instalaciones deportivas» del municipio. Varela defendió que estas mejoras reflejan el «compromiso del gobierno local» con el deporte y con la calidad de los servicios públicos.

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El Concello recuerda que las actuaciones en Fontecarmoa están financiadas en un 46 por ciento con fondos europeos y que Vilagarcía logró respaldo económico en cuatro de cuatro convocatorias: Edusi, Next Generation Turismo, Promoción Económica y EDIL. Para Varela, esta apuesta consolida a la ciudad como referencia en equipamientos deportivos y favorece además la celebración de competiciones con retorno económico para el municipio.