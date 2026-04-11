Política municipal
Casares ensalza la gestión de Varela para captar fondos europeos para mejorar las infraestructuras deportivas de Vilagarcía
El eurodiputado socialista pone en valor la capacidad del gobierno local para avanzar en la modernización de equipamientos como el pabellón Sara Gómez y la piscina Celestino Brianes
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el eurodiputado socialista Nicolás González Casares visitaron este viernes el complejo deportivo de Fontecarmoa, donde el gobierno local impulsa un ambicioso proceso de modernización y ampliación de instalaciones. La actuación engloba la reforma ya finalizada del pabellón Sara Gómez y las obras en marcha de ampliación de la piscina municipal Celestino Brianes, dentro de una inversión global de 5 millones de euros.
Según destacó González Casares, estos proyectos ejemplifican la capacidad del ejecutivo local para aprovechar los fondos comunitarios y convertirlos en mejoras tangibles para la ciudadanía. El eurodiputado subrayó que se trata de inversiones estratégicas que «ayudan a mejorar el bienestar de la ciudadanía» y puso como ejemplo el «buen hacer del gobierno local» para dotar a Vilagarcía de «unas fantásticas instalaciones».
El regidor vilagarciano incidió, por su parte, en la relevancia de los recursos europeos para «transformar, modernizar y ampliar las instalaciones deportivas» del municipio. Varela defendió que estas mejoras reflejan el «compromiso del gobierno local» con el deporte y con la calidad de los servicios públicos.
El Concello recuerda que las actuaciones en Fontecarmoa están financiadas en un 46 por ciento con fondos europeos y que Vilagarcía logró respaldo económico en cuatro de cuatro convocatorias: Edusi, Next Generation Turismo, Promoción Económica y EDIL. Para Varela, esta apuesta consolida a la ciudad como referencia en equipamientos deportivos y favorece además la celebración de competiciones con retorno económico para el municipio.
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