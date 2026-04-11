CantArousa reunirá a 500 escolares en el Auditorio

El Auditorio de Vilagarcía acogerá el próximo 17 de abril la segunda edición del Encontro Coral Infantil CantArousa, una cita que reunirá sobre el escenario a cerca de 500 alumnos de 2º y 3º de Primaria de todos los colegios del municipio. La iniciativa, promovida por la Concellería de Educación, busca reforzar la enseñanza musical desde la infancia, al tiempo que fomenta el trabajo en equipo, la convivencia y el desarrollo artístico del alumnado. Bajo la dirección de Marina Penas y con la coordinación del Conservatorio Profesional de Música, docentes y escolares preparan la actuación desde el pasado otoño. El espectáculo, de 45 minutos, combinará canto, coreografías y acompañamiento instrumental, con un repertorio que incluirá música popular, pop y temas de musicales. Habrá dos funciones, a las 17.30 y 19.00 horas, con entrada gratuita mediante invitación, que será distribuida por los propios centros educativos entre las familias y el público interesado.