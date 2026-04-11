Balizan el primer nido de chorlitejo en la Reserva Ornitológica de O Grove

Solo unos días después de que hiciera un llamamiento a la precaución y la colaboración ante el inicio de la temporada de cría del chorlitejo patinegro o «píllara das dunas» (Charadrius alexandrinus), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) comunica la localización del primer nido en una de las playas de la Reserva Ornitológica que gestiona en el Concello de O Grove.

Es una buena noticia, por cuanto supone en el plan de recuperación que se lleva a cabo en Galicia para tratar de aumentar el número de parejas reproductoras de esta amenazada especie, identificada como «En Peligro» en el Libro Rojo de Aves de España y como «Vulnerable» en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.

El chorlitejo es una especie amenazada. / SEO BirdLife / PIO

De ahí que sea el momento, también, de recordar que esta ave limícola «es extremadamente vulnerable a las perturbaciones humanas» y que «más del 80% de sus nidos fracasan debido a causas como tormentas, depredación y, sobre todo, la presencia de perros sueltos o paseando por la playa».

Riesgos en los que incide la delegación para Pontevedra de SEO cuando da a conocer la localización de ese primer nido, ya convenientemente identificado, balizado y protegido mediante un jaulón para evitar que quienes acuden a las playas o sus perros puedan dar al traste con la puesta.

Un chorlitejo anillado en una playa de O Grove. / G. Ferreiro / SEO BirdLife

Una puesta de tres huevos –suele ser lo habitual– depositados sobre la arena en la parte alta de uno de los arenales de O Grove donde suele criar.

De ahí que tras instalar un jaulón sobre el mismo y balizar la zona los conservacionistas se apresuren a reiterar su llamamiento a la colaboración, pidiendo a los usuarios «que cumplan la ley respetando el nido y, sobre todo, que no lleven sus perros a las playas».

El objetivo es que de una vez por todas «podamos acabar con esta lacra de los canes campando a sus anchas por los arenales, lo cual resulta perjudicial para la naturaleza y sus seres vivos».

Cabe indicar que, como siempre en estos casos, SEO no especifica la playa en la que se encuentra la puesta, para evitar que los curiosos o incluso los vándalos puedan destrozar el nido o acercarse en exceso para curiosear, lo cual también constituye una amenaza.

La presencia del jaulón y la señalización de la zona debe bastar para identificar el punto exacto en el que se encuentra el nido y evitar acercarse.