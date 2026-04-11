Balizan el primer nido de chorlitejo en la Reserva Ornitológica de O Grove
La temporada de reproducción arranca con una puesta de tres huevos
Solo unos días después de que hiciera un llamamiento a la precaución y la colaboración ante el inicio de la temporada de cría del chorlitejo patinegro o «píllara das dunas» (Charadrius alexandrinus), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) comunica la localización del primer nido en una de las playas de la Reserva Ornitológica que gestiona en el Concello de O Grove.
Es una buena noticia, por cuanto supone en el plan de recuperación que se lleva a cabo en Galicia para tratar de aumentar el número de parejas reproductoras de esta amenazada especie, identificada como «En Peligro» en el Libro Rojo de Aves de España y como «Vulnerable» en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.
De ahí que sea el momento, también, de recordar que esta ave limícola «es extremadamente vulnerable a las perturbaciones humanas» y que «más del 80% de sus nidos fracasan debido a causas como tormentas, depredación y, sobre todo, la presencia de perros sueltos o paseando por la playa».
Riesgos en los que incide la delegación para Pontevedra de SEO cuando da a conocer la localización de ese primer nido, ya convenientemente identificado, balizado y protegido mediante un jaulón para evitar que quienes acuden a las playas o sus perros puedan dar al traste con la puesta.
Una puesta de tres huevos –suele ser lo habitual– depositados sobre la arena en la parte alta de uno de los arenales de O Grove donde suele criar.
De ahí que tras instalar un jaulón sobre el mismo y balizar la zona los conservacionistas se apresuren a reiterar su llamamiento a la colaboración, pidiendo a los usuarios «que cumplan la ley respetando el nido y, sobre todo, que no lleven sus perros a las playas».
El objetivo es que de una vez por todas «podamos acabar con esta lacra de los canes campando a sus anchas por los arenales, lo cual resulta perjudicial para la naturaleza y sus seres vivos».
Cabe indicar que, como siempre en estos casos, SEO no especifica la playa en la que se encuentra la puesta, para evitar que los curiosos o incluso los vándalos puedan destrozar el nido o acercarse en exceso para curiosear, lo cual también constituye una amenaza.
La presencia del jaulón y la señalización de la zona debe bastar para identificar el punto exacto en el que se encuentra el nido y evitar acercarse.
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