Vilagarcía espera a Pepe Álvarez y Yolanda Díaz en el Congreso Nacional de Relevo Generacional

El Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa acoge el martes y el miércoles el II Congreso Nacional de Relevo Generacional, organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y que reunirá a destacados representantes institucionales, expertos y agentes sociales con el objetivo de abordar los grandes retos del mercado laboral español, centrándose en garantizar la continuidad empresarial y el equilibrio territorial a través del relevo generacional.

La inauguración oficial, prevista para las 9.30 horas del martes, contará con la participación del presidente de UPTA, Eduardo Abad; el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta, José González.

A lo largo de la jornada se sucederán mesas redondas y ponencias centradas en el relevo generacional como herramienta clave para el empleo y la cohesión territorial. Entre los participantes destacan representantes del Gobierno central, como el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, así como responsables autonómicos, sindicatos y entidades vinculadas a la formación y el emprendimiento.

Uno de los bloques principales estará dedicado a la formación profesional como motor del relevo generacional, con intervenciones de responsables del Ministerio de Educación, la Xunta de Galicia y entidades como Fundae.

Una visita anterior de Yolanda Díaz a Vilagarcía, de la mano de UPTA. / Salvador Sas

También se abordará la problemática de la «España vaciada», analizando las oportunidades de empleo y emprendimiento en zonas rurales, con la participación de expertos en políticas demográficas y representantes del ámbito municipal y agrario.

La economía social tendrá un papel destacado en el congreso, con un debate específico sobre su contribución a la continuidad empresarial. Asimismo, se tratarán las políticas públicas orientadas a la atracción de talento y al asentamiento de población, un aspecto clave para combatir la despoblación.

Durante la tarde del martes, el programa incluirá una mesa centrada en el relevo generacional en el trabajo por cuenta ajena, con la participación de representantes sindicales, expertos en juventud y analistas sociales.

Ya el miércoles, se profundizará en cuestiones como los incentivos fiscales y ayudas para la continuidad empresarial, el fenómeno migratorio en relación con el relevo generacional y el papel del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en este ámbito.

El congreso concluirá con un acto de clausura en el que intervendrán el presidente de UPTA; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Con este congreso, UPTA busca situar el relevo generacional en el centro del debate público, proponiendo soluciones concretas para garantizar la continuidad de miles de negocios y afrontar los desafíos demográficos y laborales del país.