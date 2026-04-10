Ravella velará para que la polémica finca de O Castriño sea desbrozada

El Gobierno de Vilagarcía ha reaccionado de inmediato a las críticas de los vecinos de Vista Alegre que le exigen actuar, ya sea presionando a los propietarios o actuando de oficio y subsidiariamente, para que elimine la maleza y los árboles de una finca privada de la zona de O Castriño que afecta a sus viviendas.

Después de que el alcalde, Alberto Varela, dictara un bando estableciendo la obligatoriedad de adecentar las fincas antes del 31 de mayo, de acuerdo con las normas y/o leyes de prevención de incendios, los vecinos quisieron recordar a través de FARO DE VIGO que llevan años peleando para que se proceda a talar los árboles que invaden sus propiedades desde ese predio, tal y como expusieron en numerosas denuncias y quejas dirigidas al Concello tanto a través de este medio de comunicación como de forma verbal –ante concejales y técnicos municipales– y por escrito.

Si no se limpia, desde el Concello se iniciará el proceso sancionador correspondiente, como se hará con cualquier otro predio

Básicamente los vecinos piden a Ravella «que predique con el ejemplo» y corte u obligue a cortar la maleza de ese terreno situado entre la calle de Vista Alegre, el Jardín Enrique Valdés Bermejo y el parque de Castro de Alobre.

Manuel Méndez

Ante esta presión vecinal, desde Ravella garantizan que, precisamente, el bando antes aludido está para corregir este tipo de situaciones, por lo que se compromete a velar para que los dueños de la parcela ejecuten los desbroces y podas que sean necesarios para que esté limpia antes del 31 de mayo.

«Si no es así, desde el Concello se iniciará el proceso sancionador correspondiente, como se hará con cualquier otro predio» que no sea adecentado en tiempo y forma.

Al referirse al polémico terreno de O Castriño, propiedad de la misma familia a la que pertenece el pazo de Vista Alegre, el Gobierno de Vilagarcía también recuerda que «se trata de un espacio protegido al lado de un área urbana», lo cual obligará a intervenir «con absoluto respeto a la legalidad vigente».

Ravella aprovecha para justificar su falta de intervención en la zona, a pesar de las reiteradas quejas vecinales, diciendo que la finca en cuestión «es de titularidad privada, no municipal, y precisamente por eso se hizo un bando estableciendo un plazo para la limpieza de los predios y que todos los propietarios cumplan con su obligación, incluidos los de la finca de O Castriño».

Los terrenos situados entre O Castriño y los edificios de la callde de Vista Alegre donde los vecinos exigen la eliminación de árboles y maleza. / M. Méndez

Lo que quiere decir el ejecutivo vilagarciano es que «la Administración está sometida a unas reglas, que son la garantía de que las cosas se hagan bien, pues actuar de otro modo podría derivar en abuso de poder».

Así explica que no haya podido «dar ejemplo» actuando antes en ese terreno al que, si ahora se cumple lo prometido por el Concello y los propietarios reaccionan, pueden quedar menos de dos meses en su deplorable estado actual.

Una situación que, cabe insistir, lleva a los vecinos a temer que puedan producirse incendios, además de denunciar los daños que las ramas y hojas de los árboles causan en canalones y desagües, y sin olvidar que entre la maleza se reproducen todo tipo de alimañas.

A pesar de todo ello, «un Concello no puede acceder cuando quiera a una finca privada, de igual modo no puede entrar sin permiso a las viviendas de los vecinos que se quejan de la falta de limpieza de la finca de otros vecinos», espetan desde el Concello, con la esperanza de que, ahora sí, los dueños del terreno acaten las normas y corrijan la situación.