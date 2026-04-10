El PSOE tilda de «insostenible» el «abandono» del municipio vikingo

La agrupación socialista de Catoira ha denunciado públicamente la situación «insostenible e impropia de un concello que presume de patrimonio» que, aseguran, atraviesa el municipio. Los socialistas responsabilizan directamente al alcalde, Xoán Xosé Castaño, de una «dejadez continuada» y de su «incapacidad para gobernar», que –según afirman– está provocando un deterioro evidente en todo el término municipal.

El principal foco de las críticas se sitúa en el entorno de las Torres de Oeste, uno de los símbolos más representativos de Galicia y principal reclamo turístico de la localidad. Según el relato de la agrupación socialista, el espacio presenta un estado «lamentable», con leña acumulada desde el pasado año, maleza que invade la zona, contenedores volcados y caminos intransitables. «Es una escena que no necesita explicación, porque habla por sí sola», aseguran.

Ramas acumuladas cuya presencia critica el PSOE. / FdV

Además, denuncian que diversas infraestructuras como el escenario de las representaciones teatrales, la capilla o el mobiliario público –mesas y bancos– se encuentran cubiertos por la vegetación. «Parece que el Concello ha decidido que la naturaleza haga el trabajo que el gobierno no hace», critican, insistiendo en que esta situación responde a una falta de gestión prolongada.

El portavoz socialista, Alberto García, ha vinculado también el descenso de visitantes, señalado por el sector servicios, con el abandono generalizado del municipio y con el cierre del museo local, que permanece sin actividad desde hace más de seis meses. Recuerdan que anteriormente el espacio contaba con personal para la atención turística durante todo el año, mientras que en la actualidad «los visitantes se encuentran con todo cerrado, sucio y descuidado».

Añaden, además, que elementos patrimoniales como los petroglifos o los molinos de viento se encuentran igualmente inaccesibles.

Una de las zonas deterioradas. / FdV

Los socialistas consideran «especialmente llamativo» que, en este contexto, el alcalde haya realizado recientemente un llamamiento al civismo tras la difusión de imágenes de personas subiéndose a las estructuras de las Torres de Oeste. «Resulta curioso que quien no mantiene el patrimonio pida civismo a los demás. El primer acto de civismo de un gobierno es cuidar lo que es de todos», subrayan.

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Finalmente, el PSOE de Catoira exige al regidor que asuma responsabilidades, actúe con urgencia y devuelva tanto a las Torres de Oeste como al museo y al conjunto del municipio «la dignidad perdida por su falta de gestión».