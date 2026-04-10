La preparación del nuevo parking público de Vilagarcía va a buen ritmo: abrirá este mes

La preparación del solar del antiguo Liceo para abrir un nuevo aparcamiento público gratuito en el centro de Vilagarcía avanza a buen ritmo. Así, el Concello mantiene las previsiones iniciales de poder abrirlo este mes, aunque todavía no hay fecha exacta.

Cabe recordar que se trata de una bolsa para aparcar de unas 80 plazas en una finca situada junto a la Casa Consistorial, en Ravella. Actualmente está a la venta por dos millones de euros y el proyecto de edificación para construir 83 viviendas presentado en su día, pero que nunca llegó a materializarse.

El gobierno local consiguió un acuerdo con la propiedad para que, mientras no encuentran comprador, se pueda utilizar como aparcamiento. El coste del alquiler es de 100 euros mensuales pagados en una sola cuota de 1.200 euros al año, una cifra similar al IBI a abonar por los dueños.

De hecho, esta es la fórmula de la estrategia Vaicar!, que busca compensar el pago del impuesto y ofrecer un servicio ciudadano. Como en otros, el acuerdo incluye la devolución inmediata sin indemnización en caso de que los propietarios lo requieran.

Desde su puesta en marcha, el ejecutivo de Alberto Varela ha creado 2.400 plazas de aparcamientos disuasorios a las que habrá que sumar el que se va a crear en Carril y en Os Duráns.

Noticias relacionadas

La del Liceo Marítimo de Vilagarcía es una finca cargada de historia pues estaba ocupada por las instalaciones de una de las sociedades deportivas y culturales más importantes de la comarca y de Galicia. Acabaron siendo demolidas y vendidas para financiar un ambicioso proyecto de crecimiento de la sociedad con la construcción de un club social a las afueras de la ciudad que nunca llegó a buen puerto.