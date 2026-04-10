O Grove quiere dar un empujón al turismo con un «refugio climático» en O Corgo

El Concello de O Grove saca a contratación, con un presupuesto base de licitación de 638.000 euros, el proyecto denominado «Adecuación de la plaza de O Corgo como refugio climático y petfriendly».

Pero eso no es todo, sino que destina 261.000 euros a una plataforma turística inteligente con la que mejorar las prestaciones de la localidad.

De la primera actuación puede decirse que «el objetivo es transformar O Corgo –8.486,13 metros cuadrados– en un refugio climático urbano, en un espacio petfriendly y en una plaza dura polivalente para eventos», siguiendo los criterios marcados por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y el conocido proyecto «A Gastromeca».

Participantes en el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas durante las visitas turísticas organizadas a lugares como O Grove, Pontevedra, Combarro, Santiago y Lalín. / Cofradía do Centolo Larpeiro / Ceuco

El procedimiento de contratación abierto determina que se pretende integrar una zona de eventos y convertir la plaza «en un espacio público de calidad, sostenible, accesible e inclusivo».

Debe hacerlo, además, «cumpliendo objetivos estratégicos como crear un Refugio Climático Urbano», de tal forma que «la zona norte de la plaza se diseñará como un espacio que mitigue los efectos del cambio climático mediante la creación de zonas verdes extensas, arbolado de porte, una pérgola orgánica y sistemas de drenaje sostenible». De este modo podría reducirse la temperatura superficial «entre 3 y 5 grados centígrados».

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Noé Parga

Asimismo, el Concello quiere «generar una plaza dura polivalente», es decir, acondicionar la zona central y sur «con pavimentos resistentes como hormigón y granito para albergar eventos como la Festa do Marisco y servir como espacio de convivencia vecinal».

Otro de los objetivos marcados es el de «articular el espacio mediante una bisagra ondulante», que es como el Concello se refiere a «un elemento de transición entre el refugio climático y la plaza dura que se ejecutará con un diseño de pliegues en el pavimento a modo de olas», a modo de alegoría al mar.

Parece que también integrará un sistema de juegos de agua interactivos, con chorros a nivel del suelo, y en la cara este dispondrá de un anfiteatro con gradas –al lado del actual skatepark– destinado a «dinamización cultural e integración intergeneracional».

Manuel Méndez

En cuanto al «Espacio PetFriendly» previsto, «se eliminarán todas las barreras arquitectónicas existentes» para que la plaza sea «accesible y acogedora» también para personas acompañadas de sus mascotas, «con elementos específicos como fuentes a dos alturas y dispensadores».

En relación con el otro proyecto en fase de contratación, el de «suministro, instalación y puesta en servicio de una plataforma turística inteligente», decir que se enmarca igualmente en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino O Grove A Gastromeca.

Se trata de «una plataforma turística inteligente y sus verticales de señalización y comunicación turística», lo cual que contribuirá a la «transformación digital del destino y del sector turístico mediante el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías y soluciones digitales en destino».

Las calles y negocios de O Grove están a tope en este largo fin de semana festivo. / Paco Luna

En el Concello detallan que esta plataforma mejorará «la interpretación de los recursos turísticos del municipio de O Grove, ofreciendo a los turistas y a la ciudadanía información de interés de una forma innovadora mediante servicios y experiencia personalizadas».

De este modo se avanzará en el posicionamiento del destino O Grove «como una opción de calidad para los viajeros tanto de España como a nivel internacional».

Y no solo eso, sino que, a través de las nuevas tecnologías, se hará que «el patrimonio cultural, artístico y natural de O Grove» resulte más atractivo y accesible a los visitantes, «mejorando la sostenibilidad y enriqueciendo la oferta turística, así como impulsando el uso de tecnologías en las empresas turísticas de la zona».

Esta acción permitirá ofrecer al visitante «herramientas que le ayuden y le ofrezcan una experiencia diferencial y de calidad en su paso por O Grove».

Al igual que reportará al Concello «datos que permitan la optimización y mejora en la gestión de los servicios públicos y privados en base al análisis inteligente de la información disponible».

Paralelamente, será posible contabilizar el flujo de visitantes y obtener datos que permitan planificar más y mejor las diversas estrategia a desplegar.