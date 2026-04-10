O Castro de Baión, el lugar de las causas justas

Nació hace más de treinta años con el objetivo de convertirse en el ente dinamizador de una zona rural como es la parroquia vilanovesa de Baión, un objetivo que consiguió gracias a las muchas actividades que ha venido realizando durante estos últimos años. En el fervor de esas actividades, la asociación ha ido modificando su objetivo, ya no solo se trataba de dinamizar, sino que también había que impulsar causas justas y sociales. O Castro de Baión lleva años dando pasos tendentes a impulsar el voluntariado entre sus socios y a colaborar en cuestiones como el voluntariado de personas mayores y con discapacidad o con la propia Unicef.

Todo comenzó allá por el año 2007, cuando se modificaron los estatutos para ampliar el contenido social de la asociación. En su interior ya era palpable la existencia de mucha gente con «hambre de ser solidarios, una cuestión que se apreciaba en todas aquellas iniciativas que tenían un alto componente social», explica el presidente de la entidad, Pepe Sabarís. La entidad tenía un bagaje de colaboración muy importante con Cáritas Interparroquial Arousa, pero también se había implicado en enviar ayuda a países que habían sufrido conflictos, como fue el caso de Ruanda. Fue en 2010 cuando la asociación consiguió un hito que no se ha repetido con ninguna otra entidad, la de firmar un convenio con Unicef para desarrollar programas de sensibilización y reuniones para recaudar fondos. Todo ese esfuerzo acabó canalizándose dos años después, cuando se constituyó de manera oficial el grupo de Voluntariado, un grupo que se identifica plenamente con la asociación en estos momentos.

Este grupo cuenta con medio centenar de voluntarios que atienden a otro medio centenar de personas mayores y a otras 16 con discapacidad, en colaboración con otros colectivos, que han encontrado en la colaboración que les ofrece O Castro uno de sus grandes apoyos lo que ha hecho merecedora a la asociación de varios reconocimientos como el Galicia Acción Voluntaria. Voluntarios y las personas mayores conviven prácticamente todas las tardes en Baión, convirtiéndose en un servicio básico para muchas personas de avanzada edad que viven solas y que, con esta unidad, tienen con quien hablar y pasar la tarde. La iniciativa ha calado tan hondo que no solo no ha parado de crecer, sino que cuenta con lista de espera para entrar a formar parte del grupo, además de contar con servicios como la furgoneta que va a buscarlos a su casa antes de cada sesión.

Entre las cuestiones que vienen preocupando a este grupo se encuentra el edadismo, una discriminación social hacia personas mayores que el colectivo lleva tiempo luchando contra ella y haciendo iniciativas para concienciar a las personas de que se trata de un mal que hay que erradicar. Ese es precisamente el objetivo de las jornadas que se desarrollarán en Vilanova el próximo jueves, con la participación de un buen número de especialistas en cuestiones como la gerontología y en su ámbito legislativo. Esta propuesta ha convertido a O Castro en una entidad pionera a la hora de abordar una cuestión como es la discriminación por la edad.

El esfuerzo del grupo de voluntariado también se centra en las personas con discapacidad. No en vano, llevan años trabajando con entidades como Con Eles y, desde el pasado año, celebran la I Xutanza Galega da Discapacidade, un evento que contó con la colaboración de la Consellería de Política Social buscando poner en marcha estrategias de actuación en los diferentes grupos a fin de mejorar la vida de las personas, así como disfrutar de una jornada festiva y de convivencia para todos los colectivos que asistan. Este año, la experiencia se va a repetir el próximo 15 de junio y la asociación ya cuenta con la confirmación de varias entidades de toda la Comunidad Autónoma de Galicia.

Aunque centrada especialmente en estas cuestiones, O Castro no pierde vista muchas otras cuestiones que están en el germen de su fundación. Así, la entidad va a celebrar el día 2 de mayo su tradicional Xuntanza de Corais, que reunirá a entidades de estas características llegadas de toda Galicia, Castilla y León y Portugal. Se trata de uno de los eventos más longevos de estas características que, además de la música coral, supone un punto de encuentro para los integrantes de todas las agrupaciones.

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Otras de las cuestiones en las que están trabajando los integrantes de O Castro es en la Mostra de Oficios Tradicionais, que retrotrae al pasado toda la explanada que se encuentra a las puertas del pabellón de Baión. Esta Mostra se celebrará entre el 13 y el 14 de junio próximo y, en ella, habrá un buen número de artesanos enseñando oficios que llevan mucho tiempo cerca de la extinción.