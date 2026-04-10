Nueva fase de acondicionamiento en el Museo de la Pesca y la Salazón

A pesar de las múltiples reformas introducidas ya, el Museo de la Pesca y la Salazón de O Grove, situado en Punta Moreiras, sigue presentando importantes carencias que dificultan su disfrute y ponen en riesgo los bienes materiales allí expuestos.

Es por ello que el gobierno local, dirigido por el socialista José Cacabelos Rico, ha impulsado una nueva obra de adecuación, esta vez con un desembolso previsto de 100.00 euros.

Se trata de una más de las acciones comprometidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino O Grove-A Gastromeca, y lo que se busca es ampliar las obras de adecuación ya ejecutadas en la cubierta, baños, accesos y aislamiento de los edificios que forman parte del espacio museístico.

Punta Moreiras, un oasis en el paraíso. / Muñiz

Al parecer, durante la primera obra «se detectaron patologías existentes en la cubierta principal del museo que eran de una entidad y gravedad considerablemente mayores a las evaluadas inicialmente».

De ahí que se hiciera necesario «proceder a licitar una ampliación de las obras que garanticen la completa estanqueidad y la durabilidad a largo plazo de la cubierta».

Son, a grandes rasgos, actuaciones de impermeabilización exterior de la cubierta de zinc, «incluyendo reparación o sustitución de planchas dañadas, así como el sellado y tratamiento de las juntas entre las planchas de zinc para favorecer la estanqueidad».

También se proyectan acciones de mejora en las fachadas de piedra del edificio, así como en el interior del mismo, junto con labores de pintado, reparaciones puntuales y la instalación de una nueva subestructura metálica o de madera para el nuevo acabado.

Todo esto constituye para el ejecutivo local una «actuación de carácter estratégico», toda vez que permitirá «conservar» la riqueza que atesora el Museo de la Salazón, al que se define como «un recurso fundamental del patrimonio cultural y etnográfico del municipio».

Consideran en el Concello que «la ejecución de estas obras es imprescindible para garantizar la conservación del museo a largo plazo y evitar su progresivo deterioro».

Al mismo tiempo, las reformas previstas contribuirán a «mejorar la oferta turística», dado que la renovación del museo y sus miradores consolidarán este espacio «como un referente en la comarca».

Por otra parte, Cacabelos y su equipo destacan que «las obras supondrán una inversión en el municipio que contribuirá a la dinamización de la economía local».

Ni que decir tiene, y en ello abundan desde la administración local en el momento de impulsar la contratación de las obras, que «la recuperación de los espacios exteriores contribuirá a la puesta en valor del conjunto y a su mejor integración en el privilegiado entorno natural de la ría de Arousa, creando nuevos espacios de contemplación y descanso que enriquecerán la oferta cultural del municipio».