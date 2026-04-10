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Mesa del Mejillón

Mar confía en la contribución del sector al Decreto de Acuicultura

Pide a los bateeiros que aporten sugerencias para elaborar el nuevo marco normativo

La reunión de la Mesa del Mejillón, presidida por la conselleira.

La reunión de la Mesa del Mejillón, presidida por la conselleira. / Xoán Álvarez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

Marta Villaverde y su equipo confían plenamente en las aportaciones que puedan realizar a partir de ahora los bateeiros para elaborar el futuro Decreto de Acuicultura Marina de Galicia, presentado al sector en la Mesa do Mexillón reunida en la tarde-noche de ayer.

Como se avanzó en FARO, la conselleira desmenuzó algunas de las líneas maestras de ese marco regulador, pero quiere que los productores jueguen un papel determinante en la elaboración definitiva, de ahí que se comprometa a trabajar «mano a mano» para intentar incorporar a la nueva reglamentación todas las necesidades de los mejilloneros, tanto referidas a las características de los artefactos flotantes como a las condiciones de cultivo, la transmisión de datos de producción y la instalación de líneas de cultivo (long-line) para la captación de mejilla, entre otras cuestiones.

En el encuentro mantenido en Santiago los bateeiros no solo agradecieron esa disposición al diálogo de Marta Villaverde, sino que recogieron el guante y se comprometieron a presentar sus propuestas en los próximos meses.

En resumidas cuentas, que en lugar de entregar al sector un documento ya perfilado para que pudieran posicionarse, lo que hizo Mar esta vez fue dar a los bateeiros una idea de lo que se pretende y permitirles incorporar sus propuestas y/o reivindicaciones.

Si lo hacen se analizarán y, en la medida de lo posible, serán incorporadas al documento que ya se está elaborando.

La DOP Mexillón de Galicia ya es mayor de edad

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El Consello Regulador celebró el 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia y un pleno. / Iñaki Abella

Consideran en Mar que, de este modo, «enriqueceremos entre todos el documento final», que será sometido después a consideración de todas las partes para pulir aquello que se considere necesario y aprobarlo definitivamente «para modernizar la gestión y garantizar la competitividad y sostenibilidad de los diferentes segmentos de producción».

«Esta es la manera de hacer las cosas, de abajo para arriba, y no de arriba para abajo», parece que llegó a decir en la Mesa del Mejillón uno de los representantes del sector participantes.

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Unos dirigentes que, por cierto, también aplaudieron la decisión de la Consellería do Mar respecto a la ampliación hasta el 31 de mayo del plazo inicialmente establecido para la recolección de mejilla en el litoral gallego.

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