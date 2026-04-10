José Besada confirma su continuidad al frente de Emgrobes

Como era de esperar, José Besada seguirá al frente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), toda vez que en la asamblea celebrada anoche, como ya se había avanzado en FARO, no se presentó ninguna candidatura alternativa, y tampoco hubo socio alguno que quisiera asumir las riendas de la entidad.

Dicen en Emgrobes que la asamblea celebrada en la Sala das Cunchas de la casa consistorial fue «una cita marcada por la estabilidad organizativa y el respaldo de los socios a la actual junta directiva».

Para añadir que «a pesar de que los estatutos contemplaban este año la renovación de cargos, la ausencia de candidaturas alternativas ha propiciado la continuidad del equipo actual».

De acuerdo con la normativa interna, la directiva formalizó su dimisión, aunque, al no presentarse nuevas candidaturas, continuará en funciones hasta que se produzca una alternativa o se acuerde una eventual disolución.

Asistentes a la asamblea. / FdV

De este modo, la asociación seguirá liderada por un equipo que ha reiterado su compromiso de continuar trabajando «de forma intensa» para apoyar al tejido empresarial local, dinamizar la economía y defender los intereses de los negocios de la villa.

Lo hará con nuevos vocales en áreas como Turismo y Empresa, destacando de ellos que han contribuido a reforzar la toma de decisiones y aportar nuevas ideas en el último ejercicio.

Lo que se hizo en la asamblea, con una veintena de asociados presentes, fue aprobar las cuentas de la patronal y la memoria de actividades correspondientes a 2025.

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

Así las cosas, pese al contexto económico complejo, la directiva destacó el buen estado de salud de la organización, que cuenta con unas finanzas saneadas, sin deudas y con una actividad constante orientada a los sectores del comercio, los servicios, la hostelería y el turismo.

En cuanto a la actividad inmediata, la asociación se encuentra actualmente inmersa en iniciativas como la campaña de los «Días Azules» del comercio gallego y prepara ya nuevas acciones con motivo del Día de la Madre, que incluirán sorteos y actividades en la calle. Asimismo, se están organizando jornadas gastronómicas para este mes y el que viene en colaboración con diferentes establecimientos.

Un momento de la gala anual de Emgrobes. / FdV

Por otro lado, Emgrobes dice seguir trabajando de forma coordinada con el Concello y otras entidades supramunicipales en la regulación de normativas locales vinculadas al turismo y en el impulso de medidas que favorezcan el desarrollo empresarial.

Ahora encara la nueva etapa con el objetivo de consolidar su papel como «motor económico y social» de O Grove, apostando por la colaboración, la promoción y la defensa activa del tejido empresarial local.

En este sentido, subrayaron el papel de Emgrobes como representante de más de 140 asociados, así como su implicación en la promoción de O Grove durante todo el año.