Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaEuroprecis concursoBajas Laborales PPdeGPrecio alquilerCarla Vig-BayConcejal urbanismo BaionaQuemado botella agua mar
instagramlinkedin

José Besada confirma su continuidad al frente de Emgrobes

Lleva más de dos décadas en la directiva, los últimos 17 años como presidente

José Besada, a la derecha, durante la asamblea.

José Besada, a la derecha, durante la asamblea. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Como era de esperar, José Besada seguirá al frente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), toda vez que en la asamblea celebrada anoche, como ya se había avanzado en FARO, no se presentó ninguna candidatura alternativa, y tampoco hubo socio alguno que quisiera asumir las riendas de la entidad.

Dicen en Emgrobes que la asamblea celebrada en la Sala das Cunchas de la casa consistorial fue «una cita marcada por la estabilidad organizativa y el respaldo de los socios a la actual junta directiva».

Para añadir que «a pesar de que los estatutos contemplaban este año la renovación de cargos, la ausencia de candidaturas alternativas ha propiciado la continuidad del equipo actual».

De acuerdo con la normativa interna, la directiva formalizó su dimisión, aunque, al no presentarse nuevas candidaturas, continuará en funciones hasta que se produzca una alternativa o se acuerde una eventual disolución.

Asistentes a la asamblea.

Asistentes a la asamblea. / FdV

De este modo, la asociación seguirá liderada por un equipo que ha reiterado su compromiso de continuar trabajando «de forma intensa» para apoyar al tejido empresarial local, dinamizar la economía y defender los intereses de los negocios de la villa.

Lo hará con nuevos vocales en áreas como Turismo y Empresa, destacando de ellos que han contribuido a reforzar la toma de decisiones y aportar nuevas ideas en el último ejercicio.

Lo que se hizo en la asamblea, con una veintena de asociados presentes, fue aprobar las cuentas de la patronal y la memoria de actividades correspondientes a 2025.

Emgrobes cocina el mar en la Festa do Marisco

Emgrobes cocina el mar en la Festa do Marisco

Ver galería

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

Así las cosas, pese al contexto económico complejo, la directiva destacó el buen estado de salud de la organización, que cuenta con unas finanzas saneadas, sin deudas y con una actividad constante orientada a los sectores del comercio, los servicios, la hostelería y el turismo.

En cuanto a la actividad inmediata, la asociación se encuentra actualmente inmersa en iniciativas como la campaña de los «Días Azules» del comercio gallego y prepara ya nuevas acciones con motivo del Día de la Madre, que incluirán sorteos y actividades en la calle. Asimismo, se están organizando jornadas gastronómicas para este mes y el que viene en colaboración con diferentes establecimientos.

Emgrobes celebra su fiesta y entrega el «Grove de Ouro»

Emgrobes celebra su fiesta y entrega el «Grove de Ouro»

Ver galería

Un momento de la gala anual de Emgrobes. / FdV

Por otro lado, Emgrobes dice seguir trabajando de forma coordinada con el Concello y otras entidades supramunicipales en la regulación de normativas locales vinculadas al turismo y en el impulso de medidas que favorezcan el desarrollo empresarial.

Ahora encara la nueva etapa con el objetivo de consolidar su papel como «motor económico y social» de O Grove, apostando por la colaboración, la promoción y la defensa activa del tejido empresarial local.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, subrayaron el papel de Emgrobes como representante de más de 140 asociados, así como su implicación en la promoción de O Grove durante todo el año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  5. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  6. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  7. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  8. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional

José Besada confirma su continuidad al frente de Emgrobes

La temperatura del agua y la mortandad de bivalvos condicionan la campaña de la anguila en Arousa

La temperatura del agua y la mortandad de bivalvos condicionan la campaña de la anguila en Arousa

Vilagarcía espera a Pepe Álvarez y Yolanda Díaz en el Congreso Nacional de Relevo Generacional

Vilagarcía espera a Pepe Álvarez y Yolanda Díaz en el Congreso Nacional de Relevo Generacional

Los empresarios de O Salnés amplían conocimientos e intercambian experiencias

Los empresarios de O Salnés amplían conocimientos e intercambian experiencias

Ravella velará para que la polémica finca de O Castriño sea desbrozada

Ravella velará para que la polémica finca de O Castriño sea desbrozada

O Castro de Baión, el lugar de las causas justas

O Castro de Baión, el lugar de las causas justas

La Banda de Castrelo ofrece su tradicional concierto de primavera en Cambados

La Banda de Castrelo ofrece su tradicional concierto de primavera en Cambados

La preparación del nuevo parking público de Vilagarcía va a buen ritmo: abrirá este mes

La preparación del nuevo parking público de Vilagarcía va a buen ritmo: abrirá este mes
Tracking Pixel Contents