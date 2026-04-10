Identificados tres menores con tabaco en el entorno de Fontecarmoa
La Policía Local inmoviliza dos vehículos en Rodrigo de Mendoza por alcoholemia
La Policía Local de Vilagarcía abrió este viernes tres actas de denuncia a otros tantos menores que fueron sorprendidos portando tabaco o derivados en el entorno del instituto de Fontecarmoa. El operativo se enmarca en un plan de la policía municipal para prevenir el consumo entre los menores o la venta a estos de drogas, tabaco, alcohol o bebidas energéticas.
Este viernes, las dotaciones policiales se trasladaron a Fontecarmoa, y fue allí donde identificaron a los jóvenes.
La Policía Local recuerda que en estos casos los menores son los autores de las infracciones, pero que sus padres o tutores son los responsables subsidiarios del pago de las multas, que pueden evitarse si el chico realiza trabajos en beneficio de la comunidad o participa en un programa de prevención.
Asimismo, durante la madrugada de ayer viernes, la Policía Local inmovilizó dos turismos en la calle Rodrigo de Mendoza. En un caso, porque el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia. En el segundo, porque la persona que iba al volante se negó a realizar el test, después de que los agentes le parasen tras observar la circulación errática del vehículo.
Este segundo conductor también será denunciado, puesto que negarse a hacer la prueba de alcohol es un delito contra la seguridad vial.
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