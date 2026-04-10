Los empresarios de O Salnés amplían conocimientos e intercambian experiencias

La Asociación de Empresas y Trabajo Autónomo Salnés Empresarial, con 40 socios en activo y creada hace un año «para conectar al empresariado de la comarca», sigue desplegando acciones mediante las que «dinamizar la actividad económica y fomentar la colaboración empresarial», tales como encuentros de «networking», jornadas de emprendimiento femenino, sesiones formativas sobre facturación electrónica y comunidades energéticas o visitas a diferentes firmas de la comarca y otros puntos de Galicia.

La última actividad llevada a cabo fue un «networking premium» pensado para «fomentar las relaciones profesionales, generar oportunidades de negocio y poner en valor el tejido empresarial de la comarca».

Un momento de la visita a Bodegas Eladio Piñeiro. / FdV

Los empresarios y representantes de la Mancomunidade do Salnés asistentes se desplazaron a una de las firmas más internacionales y exclusivas de la subzona productora Val do Salnés y la Denominación de Origen Rías Baixas, como es Eladio Piñeiro Rural Wines, una bodega asentada en Vilagarcía elegida como punto de encuentro entre empresarios en el que «fomentar las relaciones profesionales, generar oportunidades de negocio y poner en valor el tejido empresarial», insiste Jesús Rey, presidente de Salnés Empresarial.

Los participantes pudieron conocer de cerca el funcionamiento de esta empresa vitivinícola y enoturística que, por ejemplo, elabora «un vino de una complejidad y profundidad únicas», como es el «Frore de Carme Reserva Doble Lías 2018 Pezium», caracterizado por un proceso de crianza a 20 metros de profundidad en la ría de Arousa, donde reposa durante un año «influenciado por las corrientes marinas, las mareas lunares y la temperatura constante del océano».

Una de las joyas de Eladio Piñeiro Rural Wines. / FdV

La oferta enoturística de Eladio Piñeiro Rural Wines permite repasar la historia de la firma y familiarizarse con el mundo de la viticultura y la elaboración de vinos «bajo los principios de la Biodinámica y Filosofía Slow», con cata de seis de sus vinos y degustación de uno de sus licores y orujos de elaboración artesanal y receta familiar.

Esta bodega fue, como queda dicho, el destino de una nueva propuesta de Salnés Empresarial, que de este modo avanza en la hoja de ruta que se ha marcado para el presente ejercicio, con la intención de alcanzar el medio centenar de socios activos y reforzar el programa de actividades con más «networkings», jornadas sobre ciberseguridad y cooperativismo, una apuesta por la empresa responsable y el comercio de cercanía y más visitas a empresarias, tratando así de consolidarse como «un nuevo actor dentro del ecosistema económico comarcal» y de «reforzar la cooperación entre empresas del territorio».