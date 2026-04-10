Dula Piñeiro presenta «Verbas engaioladas» en A Illa

A Illa de Arousa acogerá este sábado 11 de abril, a las 18.00 horas, la presentación de «Verbas engaioladas», el segundo libro de poesía de Dula Piñeiro tras «Mareas de vida».

El acto, organizado por el Concello a través de las concejalías de Cultura y de Educación e Igualdad, se celebrará en el segundo piso de las Casas Modernistas dentro de la iniciativa «En abril, libros mil». La autora compartirá su proceso creativo y ofrecerá un recital con acompañamiento musical.