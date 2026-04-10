Literatura
Dula Piñeiro presenta «Verbas engaioladas» en A Illa
El acto se celebrará este sábado (18.00 horas) en las Casas Modernistas con recital poético y acompañamiento musical dentro del programa «En abril, libros mil»
A Illa
A Illa de Arousa acogerá este sábado 11 de abril, a las 18.00 horas, la presentación de «Verbas engaioladas», el segundo libro de poesía de Dula Piñeiro tras «Mareas de vida».
El acto, organizado por el Concello a través de las concejalías de Cultura y de Educación e Igualdad, se celebrará en el segundo piso de las Casas Modernistas dentro de la iniciativa «En abril, libros mil». La autora compartirá su proceso creativo y ofrecerá un recital con acompañamiento musical.
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