Menchu Lamas despliega su universo cromático para privilegio de la sala Rivas Briones

La sala municipal de exposiciones Antón Rivas Briones acoge desde este viernes «Espiral da cor», la muestra con la que Menchu Lamas, una de las figuras más destacadas de la pintura contemporánea española, presenta por primera vez una exposición individual en Vilagarcía. La colección, que podrá visitarse hasta el próximo 24 de mayo, reúne obras realizadas ya en el siglo XXI y permite recorrer dos décadas de la trayectoria de una creadora con una voz plástica absolutamente reconocible.

La inauguración contó con la presencia de la propia artista y del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, así como miembros de la corporación y representantes del ámbito cultural y social de la ciudad. Durante el acto, tanto el regidor como Sonia Outón, concejala de Cultura, y el escritor Alberto Avendaño, dieron la bienvenida a Lamas y celebraron este reencuentro de la pintora con la localidad y con amistades vinculadas a Vilagarcía. Varela agradeció además «este magnífico regalo que nos ofreces para permitirnos disfrutar en Vilagarcía de tu trabajo con una colección que es un verdadero lujo» y subrayó que para ella se reservó «nuestro templo del arte, la sala Rivas Briones».

La artista viguesa recordó su etapa en Vilagarcía. / Noe Parga

La exposición constituye uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la temporada en Vilagarcía y su entorno, tanto por la importancia de la autora como por la dimensión de su obra. La Rivas Briones luce con la fuerza visual de las piezas de gran formato que conforman una propuesta marcada por la intensidad cromática, por el peso de los colores vibrantes y primarios y por una iconografía muy personal. Espirales, manos, siluetas, círculos, laberintos, líneas, árboles o lunas aparecen de forma reiterada en un lenguaje simbólico que fusiona abstracción y figuración y con el que la artista explora la emoción, la memoria y la experiencia interior.

La relación de Menchu Lamas con Vilagarcía, a la que hizo mención en su intervención, se remonta a finales de la década de los setenta, cuando, junto con Antón Patiño y los vilagarcianos Carlos Berride y Jorge Agra, fundó el Colectivo da Imaxe. Fue precisamente con este grupo con el que expuso por primera vez en la ciudad en una muestra colectiva. La segunda ocasión en la que pudo verse obra suya en el municipio llegó en 2024, con motivo del homenaje al poeta Ananín, lo que otorga a esta nueva cita un significado especial.

La exposición cuenta con obras de enorme atractivo. / Noe Parga

Reconocida con el Premio Cultura Galega das Artes Plásticas en 2010 y miembro de la Real Academia Galega de Belas Artes, Lamas desempeñó un papel decisivo en la renovación de la plástica gallega en el último cuarto del siglo XX. Su obra ha viajado por los cinco continentes desde sus inicios y su proyección internacional quedó ya patente en 1985, cuando fue elegida para representar a la generación de nuevos artistas españoles en la muestra «Five Spanish Artist», organizada por Artists Space de Nueva York, donde compartió cartel con nombres de la talla de Miquel Barceló, Campano, Ferrán García Sevilla y José María Sicilia.

Noticias relacionadas

La relevancia de su trayectoria también se refleja en la presencia de sus cuadros en instituciones y colecciones de enorme prestigio, entre ellas el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Reina Sofía y fondos como los de las fundaciones La Caixa, Juan March, Afundación o Thomas de Múnich. Con «Espiral da cor», Vilagarcía suma ahora a su programación una exposición de primer nivel firmada por una artista imprescindible.