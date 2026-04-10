Las citas para realizar una analítica en San Roque se demoran un mes

Pacientes del centro de salud de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, denuncian que desde hace unas semanas las esperas para realizar una analítica de sangre se demoran casi un mes. De este modo, los pacientes que acudían ayer al mostrador del ambulatorio para pedir cita para una extracción de sangre, se la estaban dando para el 8 de mayo.

Esta situación es conocida por la gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, y de hecho, su máximo responsable, José Flores, declaró este viernes por la tarde que la Subdirección de Enfermería del área y las enfermeras del centro de salud, «están trabajando en busca de soluciones que nos permitan ser más eficientes y realizar más analíticas diarias».

Flores manifestó que, «es un problema conocido» por la dirección del área y, según él, no se debe a falta de personal, «porque todas las plazas de Enfermería están cubiertas y las enfermeras están trabajando intensamente», de modo que lo atribuye tanto a una mayor demanda de este tipo de pruebas por parte de los médicos, como a la huelga de facultativos contra el Gobierno central.

Concentración en Catoira

Precisamente, la tardanza en acceder a una de estas pruebas es uno de los ejemplos esgrimidos este viernes por la plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés para justificar la necesidad de realizar mejoras en la atención primaria.

SOS Sanidade Pública compareció a las puertas del centro de salud de Vilagarcía y anunció que este lunes se celebrará una concentración frente al ambulatorio de Catoira, con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria. Esta jornada se conmemora cada 12 de abril, pero SOS Sanidade O Salnés ha pasado el acto al lunes para que pueda sumarse el personal sanitario.

El portavoz de SOS Sanidade Pública do Salnés, Xosé Manuel Ribadomar, indicó que, «la puerta de acceso a la sanidad debería ser la atención primaria, pero ahora se está desplazando hacia las urgencias, y no debería ser así.»

Además, explicó que este año se decidió no convocar la concentración en Vilagarcía o Cambados, que son dos de las principales poblaciones de O Salnés, sino en Catoira, una población que lleva más de un año con problemas recurrentes por falta de médicos.

En este sentido, una profesional de esta localidad manifestó que el principal inconveniente que sufren ahora mismo los pacientes de Catoira es que solo tienen pediatra unas horas a la semana, un servicio totalmente insuficiente, y que obliga a los padres a desplazarse a Vilagarcía o a recurrir a la sanidad privada.

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En Catoira, la concentración será el lunes, 13 de abril, a las 11.30 horas, y en O Grove, el BNG la ha convocado para las 12.00. Todos los actos son abiertos a los ciudadanos.