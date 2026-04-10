La carretera entre A Lanzada y San Vicente tendrá nueva iluminación

El Concello de O Grove prepara la reposición y mejora de la iluminación en la carretera de acceso oeste a la parroquia de San Vicente, es decir, el vial PO-317 que avanza desde el istmo de A Lanzada hacia Pedras Negras.

Se trata de un vial muy transitado, masificado en verano, para el que vecinos, empresarios del sector turístico y representantes de la clase política demandan mejoras desde hace años, tanto en materia de alumbrado público como en lo referido a dotación de pasos de peatones, reductores de velocidad y similares.

La propuesta que ahora se somete a contratación, con un desembolso de más de 81.000 euros, se centra en la iluminación eficiente de esta importante zona turística, lo cual se hará realidad bajo el paraguas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino O Grove A Gastromeca.

La carretera en la que se mejorará la iluminación. / M. Méndez

Este proyecto tendente a mejorar la iluminación y hacerla más eficiente se centrará en la sustitución de las instalaciones eléctricas existentes, instalando en su lugar otras con tecnología led de bajo consumo.

Se hará en tres tramos diferenciados, como son el que va desde el camping Miami Playa hasta la entrada de San Vicente, el trazado paralelo a la playa de Raeiros y el situado en torno al mirador con vistas a la playa de A Lanzada.

Es de destacar que se establece un plazo de ejecución hasta el 20 de junio desde la firma del contrato, contados a partir del día siguiente al de la comprobación del replanteo.