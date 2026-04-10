Cambados Zona Centro sorteará 1.000 euros en vales y una escapada familiar a Cantabria por el Día de la Madre

La campaña del Día de la Madre de Cambados Zona Centro repartirá 1.000 euros en vales de compra y sorteará una escapada familiar de fin de semana a Cantabria con entradas para el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y para el Museo Jurásico de Asturias. La iniciativa fue presentada este mediodía por el presidente del colectivo de comerciantes, Juan Rey, y por el concejal Tino Cordal, en representación del gobierno local.

La promoción se desarrollará del 13 de abril al 3 de mayo. Durante ese período, los clientes que realicen compras en el comercio local recibirán un rasca con el que podrán saber al instante si han resultado premiados. En total se repartirán 100 vales de 5 euros, 40 de 10 y 4 de 25, canjeables en los establecimientos asociados hasta el 30 de junio. Además, quienes registren su compra en la web de la asociación entrarán en el sorteo del viaje, que se celebrará el 7 de mayo.