El BNG de A Illa niega una subida de impuestos y carga contra el PP

El BNG de A Illa de Arousa salió este viernes al paso de las críticas del Partido Popular para negar de forma tajante que el Concello haya subido los impuestos municipales. El teniente de alcalde y concejal delegado de Economía e Facenda, Manuel Suárez, aseguró que los tributos locales «llevan dos años congelados» y lamentó lo que calificó como un «espectáculo vergonzoso» de la oposición durante el actual mandato.

Suárez sostuvo que ni en 2025 ni en 2026 se incrementó «ninguna tasa ni impuesto municipal», pese al fuerte aumento de costes externos que, según subrayó, sí repercuten en las arcas locales. Como ejemplo citó el caso de Sogama y la recogida de basura, cuyo coste por tonelada tratada pasó de menos de 70 euros en 2024 a cerca de 120 para 2026. También señaló el impacto del canon del agua, recaudado por la Xunta, y de otras tasas dependientes de administraciones gobernadas por el PP, como Portos de Galicia.

El peso de las tasas externas

El edil puso además el foco en las tasas portuarias que afectan a la Comisión de Festas y a varios clubes deportivos de la localidad. Según detalló, solo en eventos locales como las Festas do Carmen y distintas celebraciones gastronómicas el desembolso asciende a 5.887,28 euros. A su juicio, se trata de un coste relevante para hacer posibles citas que atraen visitantes, dinamizan la economía local y contribuyen a sostener el tejido social y deportivo de A Illa.

El responsable municipal reprochó al PP que no se pronuncie sobre otros asuntos que considera prioritarios, como la situación del centro de salud, el estado de la sanidad pública, la falta de oferta de bachillerato o la necesidad de renovar el paseo marítimo de O Cantiño.

Menos deuda y proyectos desbloqueados

Suárez defendió además que el incremento global de la recaudación no implica una subida fiscal, sino que responde al aumento de usuarios, a una mejora de la eficiencia recaudatoria y a un ajuste a la realidad presupuestaria. En este contexto, destacó que el gobierno local inició el mandato con una deuda de dos millones de euros y prevé cerrarlo reduciéndola a uno.

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Junto a ello, puso en valor proyectos ya encauzados, como la obtención de más de 40.000 metros cuadrados en el barrio de Testos para desarrollar un nuevo espacio verde y construir un pabellón, además de inversiones de más de 10 millones de euros en depuración y saneamiento, entre ellas la nueva EDAR de Niño de Corvo. Para el BNG, el balance de la oposición se resume en «poner palos en las ruedas» sin ofrecer alternativas reales.