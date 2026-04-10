La Banda de Castrelo ofrece su tradicional concierto de primavera en Cambados
Cambados
La Banda de Castrelo ofrece mañana a las 20:30 horas, en el auditorio de Cambados su concierto de primavera. Bajo la batuta de Nicolás Portas ofrecerá un programa para todos los públicos, combinando sinfónica, repertorio gallego, solistas... con protagonismo de la saxofonista María Núñez y trombones con Manolo Diz, Gonzalo Alcalde, Adrián Almonte, Jorge Afonso y Nuno Correa.
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