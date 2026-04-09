La Xunta ultima la adjudicación de un plan de prevención y gestión del residuo alimentario
El objetivo de esta iniciativa es impulsar la promoción de buenas prácticas y prevenir su generación
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado en la mañana de este jueves en las dependencias de Kiwi Atlántico y Galilyo-Liofilizaciones, en O Salnés, que próximamente se adjudicará el contrato para redactar el Plan de prevención y gestión del residuo alimentario, con un presupuesto inicial estimado de cerca de 170.000 euros. Su redacción permitirá crear un sistema que la titular de Medio Ambiente considera como«más eficiente y sostenible».
Vázquez ha explicado que en el marco de este plan se elaborará un diagnóstico específico sobre la generación de residuo alimentario en la Comunidad y se desarrollará un proyecto estadístico que permitirá contar, por primera vez, con datos propios y homogéneos.
De este modo, «se dispondrá de una base de datos propia con información fiable para sustentar el diagnóstico del plan y el posterior desarrollo de iniciativas concretas a su amparo».
El objetivo de este plan, según explican desde la Xunta, es impulsar medidas orientadas a la promoción de buenas prácticas y a la prevención de generación de estos residuos, «fomentando el aprovechamiento de los alimentos y reduciendo el desperdicio», tal y como ha señalado Ángeles Vázquez.
También está previsto que se diseñen iniciativas de economía circular con mecanismos que sirvan para reducir los residuos alimentarios abordando, por ejemplo, la prevención en los procesos productivos y la racionalización del envasado.
En esta línea, la conselleira ha ensalzado la colaboración del tejido productivo para avanzar hacia un modelo de economía circular basado en la prevención, en el mejor aprovechamiento de los recursos y en la optimización de la gestión allí donde ya existe el desecho.
A mayores, la conselleira ha hecho hincapié en que esta iniciativa demuestra que «la sostenibilidad y la rentabilidad son compatibles». En ese sentido, la titular de Medio Ambiente puso de ejemplo a las dos empresas. Por un lado, la iniciativa puesta en marcha por Kiwi Atlántico y Galilyo para desarrollar un proyecto piloto de liofilización alimentaria, una técnica de conservación que elimina el agua de los alimentos mediante congelación y sublimación. En concreto a través de esta solución tecnológica, Galilyo convierte los excedentes alimentarios de Kiwi Atlántico en productos de alto valor añadido, como snacks de fruta liofilizada.
Recuerdan desde la Consellería a este respecto que un tercio de los alimentos producidos en Europa no llega al consumidor y buena parte de esos productos, a pesar de ser aptos, no alcanzan los circuitos por estética, logística o excedente. Es por ello que Vázquez explicó que iniciativas como estas «contribuyen a un sistema alimentario más eficiente y sostenible, revalorizando alimentos que, de otra forma, se convertirían en residuos».
La iniciativa permite verificar la viabilidad de la solución industrial que oferta Galilyo para transformar los excedentes alimentarios (productos fuera de calibre, con bajo rendimiento comercial o cerca de vencimiento) de productores, transformadores, distribuidores y grandes superficies en productos de alto valor añadido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»