La Xunta ultima la adjudicación de un plan de prevención y gestión del residuo alimentario

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado en la mañana de este jueves en las dependencias de Kiwi Atlántico y Galilyo-Liofilizaciones, en O Salnés, que próximamente se adjudicará el contrato para redactar el Plan de prevención y gestión del residuo alimentario, con un presupuesto inicial estimado de cerca de 170.000 euros. Su redacción permitirá crear un sistema que la titular de Medio Ambiente considera como«más eficiente y sostenible».

Vázquez ha explicado que en el marco de este plan se elaborará un diagnóstico específico sobre la generación de residuo alimentario en la Comunidad y se desarrollará un proyecto estadístico que permitirá contar, por primera vez, con datos propios y homogéneos.

De este modo, «se dispondrá de una base de datos propia con información fiable para sustentar el diagnóstico del plan y el posterior desarrollo de iniciativas concretas a su amparo».

El objetivo de este plan, según explican desde la Xunta, es impulsar medidas orientadas a la promoción de buenas prácticas y a la prevención de generación de estos residuos, «fomentando el aprovechamiento de los alimentos y reduciendo el desperdicio», tal y como ha señalado Ángeles Vázquez.

También está previsto que se diseñen iniciativas de economía circular con mecanismos que sirvan para reducir los residuos alimentarios abordando, por ejemplo, la prevención en los procesos productivos y la racionalización del envasado.

En esta línea, la conselleira ha ensalzado la colaboración del tejido productivo para avanzar hacia un modelo de economía circular basado en la prevención, en el mejor aprovechamiento de los recursos y en la optimización de la gestión allí donde ya existe el desecho.

A mayores, la conselleira ha hecho hincapié en que esta iniciativa demuestra que «la sostenibilidad y la rentabilidad son compatibles». En ese sentido, la titular de Medio Ambiente puso de ejemplo a las dos empresas. Por un lado, la iniciativa puesta en marcha por Kiwi Atlántico y Galilyo para desarrollar un proyecto piloto de liofilización alimentaria, una técnica de conservación que elimina el agua de los alimentos mediante congelación y sublimación. En concreto a través de esta solución tecnológica, Galilyo convierte los excedentes alimentarios de Kiwi Atlántico en productos de alto valor añadido, como snacks de fruta liofilizada.

Recuerdan desde la Consellería a este respecto que un tercio de los alimentos producidos en Europa no llega al consumidor y buena parte de esos productos, a pesar de ser aptos, no alcanzan los circuitos por estética, logística o excedente. Es por ello que Vázquez explicó que iniciativas como estas «contribuyen a un sistema alimentario más eficiente y sostenible, revalorizando alimentos que, de otra forma, se convertirían en residuos».

Noticias relacionadas

La iniciativa permite verificar la viabilidad de la solución industrial que oferta Galilyo para transformar los excedentes alimentarios (productos fuera de calibre, con bajo rendimiento comercial o cerca de vencimiento) de productores, transformadores, distribuidores y grandes superficies en productos de alto valor añadido.