Concurso reivindicativo
Vilagarcía lucha por la igualdad a través de las cámaras de fotos
Ainhoa Mosquera Lorenzo, Ana López, Natalia Rey Loroño y Olivia Negro Rodríguez, ganadoras de la Maratón Fotográfica
La novena edición del maratón fotográfico que el Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de Vilagarcía convoca anualmente para «invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las desigualdades de género», ya tiene ganadores.
Ainhoa Mosquera Lorenzo, Ana María López Parada y Natalia Rey Loroño, en la categoría reservada a adultos, junto a Olivia Negro Rodríguez, de solo 9 años y ganadora de la infantil, comparten el podio de esta edición.
La primera de ellas con la foto titulada «Avoas inspiradoras», que logró el premio en el apartado centrado en «mujeres que inspiran», mientras que «Xentes sen casa e casas sen xente», de Ana María López, fue la instantánea triunfadora del apartado reservado a mostrar «cómo afecta la crisis de la vivienda a las mujeres».
Por su parte, Natalia Rey conquistó al jurado con una foto mediante la que dar visibilidad a la «violencia digital y la desigualdad de género», titulada «Acorde coa sociedade».
En cuanto a la niña Olivia Negro, concursó con «A balanza da corresponsabilidade», dentro del apartado presentado con el lema «Máis fácil, máis xusta».
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la edil responsable del área de Igualdade, Tania García, se ocuparon de la entrega de premios: 200 euros para cada una de las ganadoras adultas y una cámara fotográfica para la niña.
Fue en el transcurso de la inauguración de una exposición que puede verse hasta el día 30 en el Auditorio Municipal de Vilagarcía y en la que se exhiben las 65 fotos tomadas por las personas participantes en el concurso, captadas todas ellas el pasado 7 de marzo como aperitivo de los actos reivindicativos organizados por el Concello con motivo del 8-M.
Fueron 27 personas –21 adultas y 6 jóvenes– las participantes en esta edición de la Maratón Fotográfica, en la que, «utilizando su creatividad», se les proponía captar con sus cámaras el día a día de la ciudad, tratando de dar visibilidad al papel de la mujer y a todos aquellos aspectos que contribuyan a denunciar la desigualdad y a acabar con ella.
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