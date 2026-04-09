Transporte urbano en O Salnés: gana viajeros, pero quedan menos satisfechos

El transporte público por carretera creció en número de pasajeros en O Salnés durante el último año, pero el servicio empeoró, a tenor del resultado de las encuestas de satisfacción realizadas a parte de los usuarios. Así lo revela la última memoria publicada del Plan de Transporte Público de Galicia, que depende de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade.

La memoria recoge los datos del periodo comprendido entre los meses de julio de 2024 y de junio de 2025. En dicho intervalo, utilizaron el autobús regular 1.373.000 personas en las distintas líneas que operan en O Salnés, frente a las 1.295.000 que lo habían hecho en el mismo periodo comprendido entre el verano de 2023 y el de 2024. El crecimiento, en consecuencia, fue del 5,7 por ciento.

Los datos globales son positivos, más teniendo en cuenta que la estadística incluye a los escolares, y estos han descendido notablemente debido a la menor natalidad de los últimos años. Así, entre julio de 2024 y junio de 2025 utilizaron el autobús 526.000 menores arousanos, un 5,3 por ciento menos que en el plazo anterior.

En consecuencia, sí han aumentado considerablemente los viajeros que hacen uso de las líneas regulares, pasando de los 686.500 del periodo 2023-24 a los más de 795.000 de 2024-25, lo que supone un incremento de casi el 14 por ciento. Esto se debió, al menos en parte, al refuerzo de las líneas de autobús que puso en marcha la Xunta de Galicia en verano entre Pontevedra, Sanxenxo y O Grove.

De hecho, julio y agosto de 2024 fueron con mucha diferencia los dos meses con más usuarios; en julio, los buses que operan en la comarca arousana trasladaron a casi 91.000 personas, y en agosto fueron 99.300. En todos los demás meses, la cifra de usuarios rondó los 60.000 viajeros.

Descontento

En el plan se incluyen una serie de encuestas a los usuarios para conocer su grado de satisfacción. Y, en este caso, los resultados no son buenos. El índice de satisfacción global de los viajeros consultados entre 2024 y 2025 bajó un 10,4 por ciento con respecto al periodo anterior, y la probabilidad de recomendar el servicio a otras personas fue un 8,4 por ciento menor.

Los retrasos de los autocares, la falta de conexiones entre pueblos o de horarios adecuados son las quejas más habituales de los usuarios, que en muchas ocasiones fueron respaldadas por los propios Ayuntamientos.

Estos índices de satisfacción pueden variar mucho entre comarcas. De hecho, en la de Vigo el porcentaje de usuarios contentos ha aumentado un 4 por ciento durante el último año. En la de Pontevedra, el índice de satisfacción aumentó un 1 por ciento.

En cualquier caso, los datos parecen avalar que todavía existe demanda de transporte público. En O Salnés operan siete concesiones distintas, entre las cuales suman 168 líneas, tras la pérdida de una a principios del verano pasado.

La mayoría de ellas (93) son líneas integradas o compartidas, una fórmula ideada por la Xunta de Galicia ideada para favorecer la movilidad en las zonas rurales o menos pobladas, y que consiste en permitir a los pasajeros generales viajar en los buses escolares.

Los autocares hicieron más de 147.000 servicios, y recorrieron casi 2,4 millones de kilómetros, lo que equivaldría a unas 60 vueltas al mundo. En la comarca hay 1.918 paradas.

Otro aspecto que desvela la memoria es la buena aceptación que han tenido las diferentes tarjetas expedidas por la Xunta para fomentar el uso del autobús.

En el caso de la tarjeta para los mayores de 65 años, los usuarios realizaron el año pasado 89.400 viajes, un 67 por ciento más que en el intervalo temporal anterior. En el caso de los usuarios jóvenes, aún recurrieron más al transporte público, pues se contabilizaron 257.000 viajes, lo que supone un 8,4 por ciento más.

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Otros datos que desvela el informe son que el tiempo medio de acceso a la parada en O Salnés es de ocho minutos, y que las zonas a las que más viajan en autobús los arousanos son las comarcas de Pontevedra, Caldas y Santiago.