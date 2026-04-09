La tiktoker Paula Currás amadrina la X Andaina de As Saíñas de Castrelo

La Andaina Solidaria de As Saíñas de Castrelo celebrará el 1 de mayo su décima edición con una nueva jornada dedicada a recaudar fondos para la asociación Amicos y que en esta ocasión estará amadrinada por la tiktoker creadora de contenido Paula Currás.

Como es habitual, la salida y llegada será en el campo de fútbol de Beiramar, donde no faltarán actividades de acceso libre y gratuito como hinchables, sorteos, exhibiciones de zumba con Montse Pinto y «mucho más», prometen desde la asociación.

El recorrido por la costa cambadesa es fácil, pensado para todos los públicos, y la pretensión es visibilizar la labor de Amicos y recaudar fondos para su actividad. Se podrá colaborar mediante las huchas solidarias y otras iniciativas.

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Es posible inscribirse el mismo día y la asociación de Mulleres Rurais tendrá preparado avituallamiento y dorsales para varios cientos de personas, pues siempre es una cita multitudinaria en la que también colabora el Concello de Cambados, así como empresas y casas comerciales.