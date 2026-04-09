El presupuesto de Cambados se «atasca» en uno de los socios del cuatripartito

La negociación del presupuesto de Cambados para 2026 se ha atascado en uno de los socios del cuatripartito. Según el alcalde socialista, no hay un motivo concreto de discrepancia, únicamente la petición de más tiempo para estudiar un borrador que ya lleva pululando por los despachos desde principios de año. «Solo falta un sí o un no», detalla.

De hecho, Samuel Lago confía en que «pronto» obtendrá la respuesta de este socio, al cual no quiere identificar para no enturbiar las conversaciones que están manteniendo, fundamentalmente, aprovechando las reuniones de las xuntas de gobierno de los viernes, es decir, sin encuentros específicos para ello.

Según el regidor, el resto de socios de este gobierno formado por la coalición de PSOE, BNG, Somos y Cambados Pode ya le han dado su conformidad. La cuestión no está siendo fácil, pues sobre la mesa hay la aplicación de casi medio millón de recortes en los gastos de libre disposición de las concejalías, es decir, el dinero que los partidos utilizan habitualmente para, entre otras cosas, desarrollar su proyecto político para Cambados y dentro de un año habrá elecciones municipales.

El socialista asegura que desde que empezaron las negociaciones, a principios de año, «hubo avances» y de momento descarta dar un ultimátum al socio rezagado porque «hay comunicación, solo está pidiendo más tiempo. Es viable llegar a un acuerdo».

De hecho, cree todos han asumido la necesidad de «seguir apretándose el cinturón ante una situación que sería muy distinta si los gastos impropios estuvieran liquidados», se quejó una vez más. Los ingresos se han incrementado algo, pero los gastos también, así que «tenemos que primar el día a día del funcionamiento del Concello», recuerda.

La situación no es nueva, el déficit que arrastran las arcas municipales obligaron a aprobar el año pasado un plan financiero para ahorrar entre el pasado y el presente unos 800.000 euros, además de aplicar otras medidas como el incremento del IBI para aumentar los ingresos, algo que nunca salió adelante por el rechazo rotundo de Pode.

Lago se mantiene «optimista» porque «creo que a todos nos interesa llegar aprobar el presupuesto para poder contemplar el incremento de ingresos y poder usar el remanente para pagar facturas del año pasado y partir así de una situación diferente a la de inicios del año pasado».

Cabe recordar que la cifra sería de unos 400.000 euros, pero tener la previsión económica aprobada también urge por otras cuestiones. Y es que Cambados lleva funcionando desde 2024 con el mismo presupuesto, prorrogándolo, y en este tiempo se han producido cambios sustanciales que deben contemplarse en este documento para una correcta gestión financiera, empezando por partidas en las que se ha incrementado el gasto como la concesión de la guardería municipal, por nombrar uno.

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El borrador presentado por el primer edil, que también es concejal de Facenda, contempla un presupuesto de 11,6 millones de euros.