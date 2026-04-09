El PXOM de Vilagarcía proyecta 7.800 viviendas y permite dedicar edificios enteros a turismo

La revisión del PXOM de Vilagarcía proyecta el desarrollo de suelo suficiente para construir 7.800 nuevas viviendas en un horizonte de aquí a 20 años. Asimismo, resultarían 300.000 metros cuadrados más de zonas verdes respecto a las actuales y el documento también recoge una regulación de las Viviendas de Uso Turístico, entre otras cuestiones importantes para planificar de manera ordenada el crecimiento urbanístico de la ciudad, contemplando unas necesidades de población de 40.000 personas, que es lo que prevén alcanzar los técnicos en los próximos años.

Sus líneas generales fueron presentadas hoy a los partidos de la oposición, pues se trata de un «documento aún abierto, que se puede enriquecer con las aportaciones que pueda hacer la ciudadanía. Pero para entrar en esta fase es necesaria la aprobación inicial», advertía la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales tras el encuentro.

La edila calificó la reunión, a la que también acudió la portavoz del gobierno, Tania García, de «cordial y productiva». En ella, el equipo redactor dirigido por Alfonso Botana detalló la propuesta de crecimiento, en las zonas lindantes al suelo urbano para completar la trama urbana uniendo núcleos. Así lo indicó el Concello en un comunicado respecto al cumplimiento de la Lei do Solo de Galicia que obliga a los municipios a ocupar los domicilios vacíos antes de permitir nueva construcción.

Viviendas vacías y la ley

Y es que la ciudad cuenta en la actualidad con 20.000 viviendas de las cuales, unas 5.500 están en esta situación, incluyendo las segundas residencias y las de uso turístico o VUT, pero según los expertos, con esta propuesta se acogerían igualmente a la normativa, en base a las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia.

En esos espacios en los que se crearía suelo se podrían desarrollar una parte de las 7.800 nuevas viviendas que permitiría esta revisión del plan del año 2000. Pero también multiplicar superficie de zonas verdes en un 150%, pasando de los 200.000 metros cuadrados actuales a los 500.000 -las nuevas estarían ligadas a la urbanización de las promociones de pisos-.

En cuanto al caso concreto de la vivienda turística, desde el ejecutivo local detallaron que se «regula la actividad», permitiendo su creación en tres supuestos: en edificios dedicados en exclusiva a este fin, en plantas bajas y en primeros pisos «siempre que en los bajos no haya vivienda ordinaria». Asimismo, garantizan la inclusión de todos los convenios urbanísticos firmados previamente, «debidamente adaptados a la normativa actual en vigor».

Segunda reunión

Habrá que esperar para conocer al detalle el caso de Lantero o cuestiones como aquel escollo que venía imposibilitando nuevos pasos, el informe de Carreteras sobre el tramo de la N-640 A de Rubiáns, pues Ravella volvió a pedir confidencialidad a la oposición, «dado lo sensible de la información que contiene y que aún no es oficial».

Los partidos quedaron emplazados a una nueva reunión para el 26 de mayo y se han puesto a su disposición los medios de contacto y atención del equipo redactor, así como de los técnicos de la Xerencia Municipal de Urbanismo y la propia concejala para resolver dudas o preguntas.

El objetivo del gobierno es alcanzar el máximo consenso posible de cara a poder aprobar el documento inicialmente en el pleno «lo antes posible». De hecho, María Mochales hizo un llamamiento al «trabajo conjunto y en positivo de la Corporación» para conseguirlo.

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Y es que una vez superado este trámite se podría proceder a la exposición pública en la que cualquier interesado podría presentar sus sugerencias y alegaciones. «Es un documento esencial para planificar el desarrollo ordenado del municipio y con eso garantizar su prosperidad», añadió.