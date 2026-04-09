Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaTráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaCesáreas acompañadas CunqueiroIncendios GaliciaQuemado botella agua barFillas de Cassandra
instagramlinkedin

El nuevo PXOM de Vilagarcía desarrolla suelo para 7.800 nuevas viviendas y regula las VUT

Autoridades y técnicos durante la reunión del PXOM de Vilagarcía.

Autoridades y técnicos durante la reunión del PXOM de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

La revisión del PXOM de Vilagarcía propone el desarrollo de suelo para dar cabida a la construcción de 7.800 nuevas vivendas en un horizonte de aquí a 20 años. Asimismo, resultarían 300.000 metros cuadrados más de zonas verdes respecto a las actuales y el documento también recoge la regulación de las Viviendas de Uso Turístico, entre otras cuestiones importantes para planificar de manera ordenada el crecimiento urbanístico de la ciudad, contemplando unas necesidades de población de 40.000 personas, que es lo que prevén alcanzar los técnicos en los próximos años.

Estas y otras cuestiones fueron avanzadas en la reunión de presentación mantenida esta mañana entre gobierno, redactores y los partidos de la oposición. (Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  5. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  6. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  7. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  8. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional

El nuevo PXOM de Vilagarcía desarrolla suelo para 7.800 nuevas viviendas y regula las VUT

El nuevo PXOM de Vilagarcía desarrolla suelo para 7.800 nuevas viviendas y regula las VUT

La Carreira de Leo ya tiene su primer objetivo de 2026

La Carreira de Leo ya tiene su primer objetivo de 2026

La Xunta ultima la adjudicación de un plan de prevención y gestión del residuo alimentario

La Xunta ultima la adjudicación de un plan de prevención y gestión del residuo alimentario

El centro de salud de Cambados, galardonado por partida doble en los Premios aos Plans Locais de Saúde

El centro de salud de Cambados, galardonado por partida doble en los Premios aos Plans Locais de Saúde

La Diputación anuncia en Fundación Lar la convocatoria de 210.000 euros del III Plan +Inclusiva

La Diputación anuncia en Fundación Lar la convocatoria de 210.000 euros del III Plan +Inclusiva

El gobierno de O Grove aprueba el destino del remanente en solitario y con bronca de la oposición

El gobierno de O Grove aprueba el destino del remanente en solitario y con bronca de la oposición

Areeiro confirma el empleo irregular de productos fitosanitarios

Areeiro confirma el empleo irregular de productos fitosanitarios

Atacan a la policía de Vilagarcía en un bar y, después, en el hospital

Atacan a la policía de Vilagarcía en un bar y, después, en el hospital
Tracking Pixel Contents