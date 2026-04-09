El nuevo PXOM de Vilagarcía desarrolla suelo para 7.800 nuevas viviendas y regula las VUT
La revisión del PXOM de Vilagarcía propone el desarrollo de suelo para dar cabida a la construcción de 7.800 nuevas vivendas en un horizonte de aquí a 20 años. Asimismo, resultarían 300.000 metros cuadrados más de zonas verdes respecto a las actuales y el documento también recoge la regulación de las Viviendas de Uso Turístico, entre otras cuestiones importantes para planificar de manera ordenada el crecimiento urbanístico de la ciudad, contemplando unas necesidades de población de 40.000 personas, que es lo que prevén alcanzar los técnicos en los próximos años.
Estas y otras cuestiones fueron avanzadas en la reunión de presentación mantenida esta mañana entre gobierno, redactores y los partidos de la oposición. (Habrá ampliación)
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