Mesa del Mejillón
Mar presenta el futuro Decreto de Acuicultura de Galicia y amplía la campaña de la mejilla
Bateeiros y Xunta no ocultan su preocupación ante «la intención del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas»
La titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, presidió una nueva reunión de la Mesa do Mexillón, integrada por técnicos de su departamento y representantes de las principales organizaciones de productores de la comunidad.
Fue en ese foro donde dio a conocer los pilares del futuro Decreto de Acuicultura Mariña de Galicia, con el que «consolidar el desarrollo y ordenación del sector de forma ágil». Un nuevo marco legal que permita «modernizar la gestión para garantizar la competitividad y sostenibilidad de los diferentes segmentos de producción», esgrimen en Mar.
Pero no solo se trató este asunto, sino que se confirmó la más que previsible y esperada ampliación de la campaña de recogida de mejilla (cría del mejillón) hasta el 31 de mayo –ya se verá más adelante si alcanza a junio–, tratando de compensar tanto el inusual mes de veda establecido en diciembre como los días que los mejilloneros no pudieron recoger esa semilla a causa de los temporales.
El encuentro sirvió, igualmente, para poner sobre la mesa la preocupación de los productores y la propia Xunta ante «la intención del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas, dado el perjuicio e inseguridad jurídica que puede generar».
A este respecto, Villaverde explicó a los mejilloneros que la Xunta ya defendió ante el Estado que «la acuicultura no forma parte del sector servicios, sino que es una actividad del sector primario».
La Consellería do Mar, en este caso representada por el director xeral Isaac Rosón, también convocó a la Mesa do Polbo, participada por la Federación Galega de Confrarías de Pescadores y de las federaciones provinciales.
Se hizo, como ya ocurrió en febrero, para «seguir avanzando en el diseño del plan de gestión de la campaña 2026-2027», en el que se establece una veda de dos meses, después de que el año pasado se añadiera un mes adicional para favorecer la recuperación del cefalópodo.
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